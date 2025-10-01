Νικόλ Κίντμαν: Από το πολύκροτο διαζύγιο με τον Τομ Κρουζ στο αιφνίδιο «τέλος» με τον Κιθ Έρμπαν

24 χρόνια έχουν περάσει από το πολυσυζητημένο διαζύγιο της Νικόλ Κίντμαν από τον Τομ Κρουζ και σήμερα η δημοφιλής star του Hollywood βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του δεύτερου και αιφνίδιου διαζυγίου της από τον Κιθ Έρμπαν.

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ / AP

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Τομ Κρουζ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Days of Thunder» και παντρεύτηκαν τα Χριστούγεννα του 1990, μόλις έναν χρόνο αργότερα.

Παρόμοια πορεία είχε και με τον Έρμπαν: γνωρίστηκαν το 2005, αρραβωνιάστηκαν γρήγορα και παντρεύτηκαν το 2006. Με τον Κρουζ απέκτησε μέσω υιοθεσίας την Ισαμπέλα (1992) και τον Κόνορ (1995), ενώ με τον Έρμπαν έχει δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.

Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν το 2025 / AP

Σε συνέντευξή της το 2012 στο DuJour, η Κίντμαν παραδέχτηκε ότι όταν παντρεύτηκε τον Κρουζ ήταν «παρορμητική και αφελής» στα 22 της. «Θα πήγαινα στην άκρη του κόσμου μαζί του», είπε χαρακτηριστικά. Παρά ταύτα, το 2001 εκείνος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενος «ασυμφωνία χαρακτήρων» — μια κίνηση που η ίδια δήλωσε ότι την αιφνιδίασε. Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι η ηθοποιός προσπάθησε να σώσει τον γάμο τους, ακόμη και μέσω συμβουλευτικής, όμως ο Κρουζ είχε ήδη πάρει την απόφασή του.

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ το 1999 / AP

Η ίδια βίωσε τότε μια οδυνηρή αποβολή, ενώ αργότερα μίλησε για το διαζύγιο ως μια μορφή «μικρού θανάτου» για την οικογένειά τους. Ωστόσο, μετά τον χωρισμό, η καριέρα της απογειώθηκε με το «Moulin Rouge» και αργότερα το «The Hours», που της χάρισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Παρά την προσωπική δοκιμασία, πέντε χρόνια μετά η Κίντμαν δήλωνε ότι εξακολουθούσε να αγαπά τον Κρουζ: «Για μένα ήταν απλώς ο Τομ, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν τεράστιος. Ήταν υπέροχος μαζί μου και τον αγαπούσα. Τον αγαπώ ακόμη», είχε πει σε συνέντευξη το 2006.

Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ το 1993 / AP

Σήμερα, οι εξελίξεις μοιάζουν να επαναλαμβάνονται. Για μία ακόμη φορά η ηθοποιός επιχείρησε να σώσει και τον γάμο της, όμως εκείνος φαίνεται να έχει ήδη προχωρήσει τη ζωή του με άλλη γυναίκα στο πλευρό του, όπως αναφέρει το TMZ.

Η επιμέλεια των παιδιών

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο του Νάσβιλ, η Κίντμαν ζητά να οριστεί ως «κύριος γονέας κατοικίας» για τις δύο κόρες τους, με την επιμέλεια των παιδιών για 306 ημέρες τον χρόνο, αφήνοντας στον πατέρα 59 ημέρες.

Το έγγραφο προβλέπει ότι ο Έρμπαν θα έχει χρόνο με τις κόρες του κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο στις 10:00 π.μ. έως την Κυριακή στις 6:00 μ.μ. Υπάρχει επίσης συμφωνημένο πρόγραμμα για τις σχολικές διακοπές και τις γιορτές: τα Χριστούγεννα και οι φθινοπωρινές διακοπές θα εναλλάσσονται μεταξύ των δύο γονιών, ανάλογα με τα ζυγά ή μονά έτη.

Οι δύο πλευρές θα μοιράζονται εξίσου τα έξοδα μετακίνησης των παιδιών, ενώ έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν από κοινού όλες τις «σημαντικές αποφάσεις» που αφορούν την εκπαίδευση, την ιατρική φροντίδα, τη θρησκευτική αγωγή και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ωστόσο, ο κάθε γονέας θα έχει την ελευθερία να παίρνει «καθημερινές» αποφάσεις όταν τα παιδιά βρίσκονται μαζί του.

Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν το 2017 / AP

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κίντμαν και ο Έρμπαν έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία ώστε να μη δοθεί διατροφή από καμία πλευρά. Παρότι η διαδικασία μοιάζει να εξελίσσεται πολιτισμένα, στα έγγραφα η Κίντμαν αναφέρει ότι η ημερομηνία του χωρισμού τους ήταν η 30ή Σεπτεμβρίου — η ίδια μέρα που κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου.

Διαβάστε επίσης