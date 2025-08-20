Νικόλ Κίντμαν: Αγκαλιά με τις κόρες της Σάντεϊ και Φέιθ – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Νικόλ Κίντμαν μοιράστηκε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες με τις κόρες της, Σάντεϊ Ρόουζ και Φέιθ, αποκαλύπτοντας στιγμές γεμάτες αγάπη και καλοκαιρινή διάθεση.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φιλά στο μάγουλο τη μικρότερη κόρη της, Φέιθ, ενώ τη σφίγγει στην αγκαλιά της την ώρα που δύει ο ήλιος. Η Κίντμαν φορά ένα μπλε διπλό σετ, ενώ η κόρη της ένα λευκό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και οι δύο αφήνοντας τα φυσικά τους σγουρά μαλλιά να πρωταγωνιστήσουν.

Σε άλλη φωτογραφία, η ηθοποιός αγκαλιάζει τη μεγαλύτερη κόρη της, Σάντεϊ, που ποζάρει με μαύρο φόρεμα με κόκκινα λουλούδια και χαμογελάει διστακτικά στο φακό.

Η Κίντμαν μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από συναυλία όπου βρέθηκε με τις κόρες της για να απολαύσουν τη live εμφάνιση της Olivia Rodrigo, αλλά και από τον εορτασμό των δέκατο έβδομων γενεθλίων της Σάντεϊ, με μία τούρτα διακοσμημένη σε αποχρώσεις του λευκού και του ροζ.

Στη δημοσίευση υπήρχαν και πιο προσωπικές καλοκαιρινές στιγμές της ίδιας της ηθοποιού: ένα βίντεο με βουτιά σε γαλαζοπράσινα νερά, καθώς και μία χαλαρή φωτογραφία σε παγκάκι κάτω από τον ήλιο. «Καλοκαιρινές αναμνήσεις. Επιστροφή στα θρανία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή της με φυσικά σπαστά μαλλιά: «Αγαπώ τα μαλλιά σου έτσι φυσικά ?», ενώ άλλοι πρόσθεσαν: «Αφήστε τις μπούκλες ελεύθερες! Υπέροχες φωτογραφίες!».

Οι δύο μικρότερες κόρες της Κίντμαν, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Κιθ Έρμπαν, αρχίζουν να κάνουν δειλά τα πρώτα τους βήματα στη δημοσιότητα. Η Σάντεϊ, που έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα το 2024, πρόσφατα φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού Nylon. Από την άλλη, η Φέιθ εμφανίστηκε σε μια ονειρική καμπάνια ομορφιάς της Clé de Peau Beauté δίπλα στη διάσημη μητέρα της.

Μιλώντας στο περιοδικό People, η Κίντμαν εξομολογήθηκε για τη συμμετοχή της κόρης της: «Είναι το μωρό μου, και ήταν ένας γλυκός τρόπος να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή της ηλικίας της. Δεν το ένιωσα σαν δουλειά· ήταν πραγματικά ένα δώρο».