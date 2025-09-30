Διαζύγιο-σεισμός στο Χόλιγουντ: Χώρισαν Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια!

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στον γάμο τους μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής ζωής.

Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 14χρονη Φέιθ Μάργκαρετ, αναμένεται να προχωρήσει σε διαζύγιο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικανικά μέσα.

Οι φήμες περί ρήξης είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν εδώ και αρκετό καιρό, με το TMZ να αναφέρει πως η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν ζουν σε διαφορετικά σπίτια ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού. Παρά τις προσπάθειες να διατηρήσουν τον γάμο τους, φαίνεται πως η απόφαση για οριστική διάσπαση ήταν αναπόφευκτη.

Οι ακριβείς λόγοι που οδήγησαν τη 58χρονη ηθοποιό και τον 57χρονο μουσικό να χωρίσουν παραμένουν άγνωστοι. Παρόλα αυτά, πηγή που μίλησε στο People τόνισε πως η οικογένεια της Κίντμαν έχει συσπειρωθεί γύρω της, υποστηρίζοντας ότι εκείνη πάλευε για να σώσει τον γάμο της.

Η ανακοίνωση του χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν έρχεται μετά από 19 χρόνια κοινής ζωής, κατά τη διάρκεια των οποίων το ζευγάρι κατάφερε να συνδυάσει επιτυχία στην καριέρα και οικογενειακή ζωή.