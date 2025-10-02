Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι η «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε βάλει στο προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Κιθ Έρμπαν

Ο διάσημος τραγουδιστής country Κιθ Έρμπαν ενδέχεται να κερδίσει περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια από μια φερόμενη ρήτρα που περιλαμβανόταν στο προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψε με τη Νικόλ Κίντμαν, πολλά χρόνια πριν το ζευγάρι αποφασίσει να ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους φέτος.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν καθιερώθηκαν ως διάσημο ζευγάρι όταν συναντήθηκαν στο Λος Άντζελες το 2005 και ξεκίνησαν να βγαίνουν ραντεβού, προτού παντρευτούν το επόμενο έτος. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Σάντεϊ Ρόουζ, 17 ετών, και τη Φέιθ Μάργκαρετ, 14, αλλά αναφέρεται ότι χώρισαν νωρίτερα φέτος, πριν η Νικόλ Κίντμαν καταθέσει επίσημα αίτηση διαζυγίου στις 30 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύει το People, η Νικόλ Κίντμαν κατέγραψε την ημερομηνία χωρισμού ως 30 Σεπτεμβρίου και επικαλέστηκε «αδιαπραγμάτευτες διαφορές» ως λόγο για τη διάλυση του γάμου.

Μετά την κατάθεση της αίτησης, ήρθαν στο φως λεπτομέρειες για το διαζύγιο, μεταξύ των οποίων και ένα σημαντικό αίτημα της Κίντμαν σχετικά με τα παιδιά του ζευγαριού. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν και λεπτομέρειες για το προγαμιαίο συμβόλαιο που υπέγραψαν χρόνια πριν.

Σύμφωνα με αναφορές από τα Radar Online, Hello! και άλλα μέσα, μια από τις ρήτρες του προγαμιαίου συμβολαίου αφορούσε τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ από τον Κιθ Έρμπαν. Ο τραγουδιστής έχει μιλήσει ανοιχτά για τις εμπειρίες του με την εξάρτηση, αναφέροντας ότι η Κίντμαν διοργάνωσε «παρέμβαση» μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο τους.

Σε συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 2010, σχετικά με το πώς η Κίντμαν θα μπορούσε να είχε φύγει, ο Έρμπαν είπε ότι ένιωθε ευγνωμοσύνη που εκείνη αποφάσισε να σταθεί δίπλα του και να προχωρήσει στην παρέμβαση, με αγάπη και σεβασμό.

Η φερόμενη ρήτρα του προγαμιαίου συμβολαίου όριζε ότι ο Έρμπαν θα λάμβανε 600.000 δολάρια από την Κίντμαν για κάθε χρόνο γάμου στον οποίο δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ, κερδίζοντας έτσι τη ρήτρα το προσωνύμιο «ρήτρα κοκαΐνης». Σε 19 χρόνια γάμου, αυτό φτάνει τα 11 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Έρμπαν έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για την υποστήριξη που έλαβε από την Κίντμαν για τη διατήρηση της αποχής του από ουσίες. Στην τελετή βράβευσης της Κίντμαν με το βραβείο AFI Lifetime Achievement Award, ανέφερε: «Τέσσερις μήνες μετά τον γάμο μας, οι εθισμοί μου είχαν καταστρέψει τον γάμο μας. Η Νικόλ ξεπέρασε κάθε αρνητική φωνή – ακόμη και μερικές από τις δικές της – και επέλεξε την αγάπη. Και να που είμαστε σήμερα, 18 χρόνια μετά. Η ικανότητά της να αγαπά είναι μοναδική».