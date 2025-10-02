Νικόλ Κίντμαν: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον επί 19 χρόνια σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.

Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη την Τετάρτη στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με την αδελφή της, Antonia Kidman. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισαν τα διεθνή μέσα, η Kidman εμφανίστηκε χαλαρή, φορώντας μαύρο κολάν, γκρι αθλητικό τζάκετ, καπέλο του μπέιζμπολ και μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Nicole Kidman pictured for the first time since Keith Urban divorce... as friends share brutal new details of her 'humiliation' and why he finally 'grew tired' https://t.co/wsn9FjUvbc — Daily Mail (@DailyMail) October 2, 2025

Η είδηση του χωρισμού του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν η ηθοποιός καταθέσει επίσημα αίτηση διαζυγίου.

Σύμφωνα με το People, η οικογένεια της Κίντμαν βρίσκεται στο πλευρό της, με την αδελφή της να παίζει καταλυτικό ρόλο στη στήριξή της. «Η Αντωνία είναι βράχος και ολόκληρη η οικογένεια έχει συσπειρωθεί για να στηρίξει ο ένας τον άλλον», δήλωσε πρόσωπο από το περιβάλλον της star.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν παντρεύτηκαν το 2006 και έχουν μαζί δύο κόρες.

