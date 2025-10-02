Νικόλ Κίντμαν: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν
Με την αδερφή της, Antonia στο Νάσβιλ και αθλητικό look εθεάθη η 58χρονη ηθοποιός
Η Νικόλ Κίντμαν έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον επί 19 χρόνια σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.
Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη την Τετάρτη στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με την αδελφή της, Antonia Kidman. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισαν τα διεθνή μέσα, η Kidman εμφανίστηκε χαλαρή, φορώντας μαύρο κολάν, γκρι αθλητικό τζάκετ, καπέλο του μπέιζμπολ και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
Η είδηση του χωρισμού του ζευγαριού επιβεβαιώθηκε την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν η ηθοποιός καταθέσει επίσημα αίτηση διαζυγίου.
Σύμφωνα με το People, η οικογένεια της Κίντμαν βρίσκεται στο πλευρό της, με την αδελφή της να παίζει καταλυτικό ρόλο στη στήριξή της. «Η Αντωνία είναι βράχος και ολόκληρη η οικογένεια έχει συσπειρωθεί για να στηρίξει ο ένας τον άλλον», δήλωσε πρόσωπο από το περιβάλλον της star.
Η Κίντμαν και ο Έρμπαν παντρεύτηκαν το 2006 και έχουν μαζί δύο κόρες.