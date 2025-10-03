Θύματα Καρόσι: Πεθαίνοντας από υπερεργασία - Η διαχρονική «μάστιγα» της Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία, μια χώρα γνωστή για την τεχνολογική της πρόοδο και την οικονομική της δύναμη, κρύβει μια σκοτεινή πλευρά: το φαινόμενο του καρόσι, δηλαδή ο θάνατος από υπερεργασία.

Αυτός ο όρος αναφέρεται σε θανάτους που προκαλούνται από υπερβολική εργασία, συχνά συνδυασμένη με άγχος και έλλειψη ύπνου, και έχει γίνει σύμβολο της υπερβολικής αφοσίωσης στην εργασία που επικρατεί στη χώρα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Ευημερίας της Ιαπωνίας για το οικονομικό έτος 2024, καταγράφηκαν 1.304 αναγνωρισμένες περιπτώσεις θανάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την υπερεργασία. Από αυτές, οι 1.057 αφορούσαν ψυχικές διαταραχές, με 89 περιπτώσεις αυτοκτονιών ή απόπειρων αυτοκτονίας. Ειδικότερα, 247 περιπτώσεις αφορούσαν εγκεφαλικά ή καρδιολογικά επεισόδια, αριθμός που ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 200 από το 2020.

Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το καρόσι δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά μια συστημική κρίση που επηρεάζει χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο.

Οι τομείς υψηλού κινδύνου

Ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά υπερεργασίας. Για παράδειγμα, στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σχεδόν το 30% των παιδιατρών συνεχίζουν να εργάζονται πάνω από 60 ώρες την εβδομάδα, επίπεδο που συνδέεται με αυξημένους κινδύνους για καρόσι.

Επιπλέον, οι βιομηχανίες διασκέδασης και υγειονομικής περίθαλψης έχουν αναφέρει εκτεταμένα παραδείγματα υπερεργασίας και εργασιακού άγχους, σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Υγείας για το 2024.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του καρόσι, όπως η εφαρμογή του νόμου για την πρόληψη της υπερεργασίας και η θέσπιση ανώτατων ορίων υπερωριών. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, τα προβλήματα παραμένουν. Η κουλτούρα της υπερεργασίας είναι βαθιά ριζωμένη στην ιαπωνική κοινωνία, και πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να απαιτούν υπερβολικές ώρες εργασίας από τους υπαλλήλους τους.

Το καρόσι δεν περιορίζεται μόνο στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΔΟΕ), το 2021 καταγράφηκαν περίπου 750.000 θάνατοι παγκοσμίως λόγω υπερεργασίας, καθιστώντας το ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας