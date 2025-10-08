Ισημερινός: Επίθεση στο αυτοκίνητο του προέδρου Νομπόα – Για «απόπειρα δολοφονίας» μιλά η προεδρία
Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε από την επίθεση.
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα λιθοβολήθηκε από όχλο που το περικύκλωσε καθώς έφθανε σε εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ.
Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.
Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.
Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.
