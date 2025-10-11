Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: «Δεν υπάρχουν επιζώντες» ανακοίνωσε η αστυνομία

Η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών σε αγροτική περιοχή της αμερικανικής πολιτείας του Τενεσί και έγινε αισθητή σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων δεν άφησε επιζώντες, ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο (11/10).

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών δεν ήταν σαφής, όπως και η αιτία της έκρηξης της Παρασκευής. Μέχρι το Σαββατοκύριακο η καταστροφή έγινε εμφανής, με τις αρχές να αναφέρουν ότι δεν βρήκαν επιζώντες.

«Υπάρχουν ένα σωρό συναισθήματα», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας μια παύση για να καθαρίσει το λαιμό του πριν ζητήσει με τρεμάμενη φωνή να προσευχηθούν για τις οικογένειες των θυμάτων.

«Δεν έχουμε βρει επιζώντες», πρόσθεσε.

Δορυφορική εικόνα της εγκατάστασης πριν την έκρηξη, στις 3 Απριλίου 2021. Vantor μέσω Reuters

Οι κρατικές αρχές έφεραν μια ομάδα «ταχείας ανάλυσης DNA» για να βοηθήσει στην αναγνώριση των λειψάνων των ανθρώπων που ανασύρθηκαν από τον τόπο του συμβάντος. Η έκρηξη άφησε καπνό, συντρίμμια από μέταλλα και καμένα οχήματα στο εργοστάσιο της Accurate Energetic Systems, το οποίο προμηθεύει και αναπτύσσει εκρηκτικά για τον στρατό.

Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει το εργοστάσιο μετά την έκρηξη, στις 10 Οκτωβρίου 2025. Vantor μέσω REUTERS

Ο Ντέιβις είπε ότι περίπου 300 διασώστες εργάζονται με «αργή, μεθοδική μέθοδο», καθώς έχουν να κάνουν με εκρηκτικά υλικά που έχουν υποστεί ζημιά και παραμένουν ασταθή. Για την ασφάλεια των διασωστών, έφτασαν ένα ασθενοφόρο και ένα ελικόπτερο που χρησιμοποιήθηκε για αεροδιακομιδές.

«Δεν είναι σαν να αντιμετωπίζουμε ένα ατύχημα. Δεν είναι σαν να αντιμετωπίζουμε έναν τυφώνα. Έχουμε να κάνουμε με εκρήξεις. Και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, έχουμε να κάνουμε με λείψανα ανθρώπων και όχι επιζώντες», είπε.

Ο Guy McCormick, ειδικός πράκτορας της Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), δήλωσε ότι ειδικοί σε εκρηκτικά και τεχνικοί βομβών προσπαθούν να ασφαλίσουν την περιοχή πριν φτάσουν οι εθνικοί ερευνητές της ATF. Είπε ότι η φύση του τόπου του συμβάντος μπορεί να αλλάξει λόγω της θερμότητας και της πίεσης που προκάλεσε η έκρηξη.

Ο Ντέιβις είπε ότι μπορεί να περάσουν μέρες, εβδομάδες ή ακόμα και μήνες πριν αποκλειστεί η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Το εργοστάσιο βρίσκεται σε μια δασώδη περιοχή στο κέντρο του Τενεσί, μεταξύ του οικονομικά ζωτικού ποταμού Τενεσί στα δυτικά και της πολυσύχναστης μητρόπολης Νάσβιλ στα ανατολικά. Ταπεινά σπίτια διάσπαρτα στο δασώδες τοπίο, κατοικίες που ανήκουν σε «καλούς παλιούς ανθρώπους της επαρχίας», όπως το έθεσε ο ντόπιος Terry Bagsby.

Aerial footage shows the aftermath of an explosion at a Tennessee explosives company as crews continue their investigation.



FULL STORY HERE: https://t.co/nSRv25iVa4 pic.twitter.com/zEVgTo6T9A — FOX54News (@FOX54News) October 10, 2025

Πένθος στην κοινότητα

Κοντά στον τόπο του ατυχήματος, κάποιος είχε φτιάξει μια πινακίδα με την επιγραφή «Προσευχηθείτε για τις οικογένειες της AES» και είχαν προγραμματιστεί αρκετές αγρυπνίες για το Σάββατο, εκτός από μια συγκέντρωση με κεριά την Παρασκευή το βράδυ.

Ο 68χρονος Μπάγκσμπι είναι συνταξιούχος, αλλά βοηθάει στο ταμείο ενός βενζινάδικου κοντά στον τόπο του ατυχήματος. Είπε ότι οι άνθρωποι στην στενά δεμένη κοινότητα είναι «πολύ, πολύ λυπημένοι».

Είπε ότι γνωρίζει άτομα που εργάζονταν στον χώρο και αγνοούνται.

«Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. ... Απλά πολύ θλίψη».

Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι επεξεργάζεται εκρηκτικά και πυρομαχικά σε μια εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε δασώδεις λόφους στην περιοχή Bucksnort, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ. Δεν είναι άμεσα γνωστό πόσα άτομα εργάζονται στο εργοστάσιο ή πόσα ήταν εκεί όταν συνέβη η έκρηξη.

Η Accurate Energetic Systems, με έδρα το κοντινό McEwen, δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή ότι οι «σκέψεις και οι προσευχές» της είναι με τις οικογένειες και την κοινότητα που επλήγησαν.

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους πρώτους ανταποκριτές που συνεχίζουν να εργάζονται ακούραστα υπό δύσκολες συνθήκες», ανέφερε η ανάρτηση.

Οι κάτοικοι ξύπνησαν από την έκρηξη

Η εταιρεία έχει αναλάβει πολυάριθμα στρατιωτικά συμβόλαια, κυρίως από τον αμερικανικό στρατό και το ναυτικό, για την προμήθεια διαφόρων τύπων πυρομαχικών και εκρηκτικών, σύμφωνα με δημόσια αρχεία. Τα προϊόντα κυμαίνονται από εκρηκτικά χύδην έως νάρκες και μικρές εκρηκτικές ύλες, συμπεριλαμβανομένου του C4.

Όταν συνέβη η έκρηξη, οι κάτοικοι του Lobelville, που απέχει 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από τον τόπο του συμβάντος, δήλωσαν ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν, ενώ ορισμένοι κατέγραψαν τον δυνατό κρότο της έκρηξης με τις κάμερες των σπιτιών τους.

Η έκρηξη ξύπνησε τον Gentry Stover από τον ύπνο του.

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα», είπε στο Associated Press. «Ζω πολύ κοντά στην Accurate και περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά που ξύπνησα συνειδητοποίησα ότι πρέπει να ήταν αυτό».

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, δημοσίευσε στην κοινωνική πλατφόρμα X ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ζήτησε «από τους κατοίκους του Τενεσί να ενωθούν μαζί μας στην προσευχή για τις οικογένειες που έχουν πληγεί από αυτό το τραγικό συμβάν».

Μια μικρή ομάδα συγκεντρώθηκε για αγρυπνία την Παρασκευή το βράδυ σε ένα κοντινό πάρκο, κρατώντας κεριά, ενώ προσευχόταν για τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους και τραγουδούσε το «Amazing Grace».

Κάτοικοι συμμετέχουν σε αγρυπνία προς τιμήν των θυμάτων της έκρηξης σε εργοστάσιο εκρηκτικών, Accurate Energetic Systems, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στο Centerville του Τενεσί. AP/Obed Lamy

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακρά ιστορία θανατηφόρων ατυχημάτων σε χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έκρηξης στο ανθρακωρυχείο Monongah που σκότωσε 362 άνδρες και αγόρια στη Δυτική Βιρτζίνια το 1907. Αρκετά σοβαρά βιομηχανικά ατυχήματα στη δεκαετία του 1960 οδήγησαν τον πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον να υπογράψει νόμο για τη δημιουργία της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τον επόμενο χρόνο.

Το 2019, η Accurate Energetic Systems δέχτηκε πρόστιμα από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ για παραβιάσεις πολιτικών που αποσκοπούσαν στην προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε επικίνδυνα χημικά, ακτινοβολία και άλλα ερεθιστικά, σύμφωνα με αναφορές της OSHA.

Το 2014, σημειώθηκε έκρηξη σε άλλη εγκατάσταση πυρομαχικών στην ίδια μικρή κοινότητα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλα τρία.

*Πηγή: AP

Διαβάστε επίσης