ΗΠΑ: «Τεράστια» έκρηξη σε στρατόπεδο στο Τενεσί - Αναφορές για νεκρούς και αγνοούμενους - Βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στο Τενεσί

Θανατηφόρα έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση εκρηκτικών στο Τενεσί.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πολλοί άνθρωποι αγνοούνται.

Η έκρηξη, περίπου μία ώρα νότια του Νάσβιλ, επιβεβαιώθηκε από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χίκμαν.

Βίντεο από τον τόπο του συμβάντος έδειξε κατεστραμμένα οχήματα και καμένα συντρίμμια διάσπαρτα στην περιοχή.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε έκρηξη στην Accurate Energetic Systems στην περιοχή Bucksnort», δήλωσε το γραφείο του σερίφη.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί του παρόντος στον τόπο του συμβάντος και εργάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Acurate Energetic Systems. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η εταιρεία παρέχει λύσεις για ενεργειακά προϊόντα που εξυπηρετούν την άμυνα, την αεροδιαστημική και την κατεδάφιση, και βρίσκεται περίπου τέσσερα μίλια μακριά από το πολύ πιο πυκνοκατοικημένο Νάσβιλ.

Ακολούθησαν αρκετές μικρές εκρήξεις μετά την πρώτη μεγάλη έκρηξη

Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊς, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι ακολούθησαν αρκετές μικρές εκρήξεις μετά την πρώτη μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με το CBS News.

«Έχουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα», δήλωσε. «Πιθανότατα θα μείνουμε εδώ για μερικές ημέρες».

Ένας άλλος αξιωματούχος από τη γειτονική κομητεία Hickman δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι η έκρηξη εμπόδισε τις αρχικές προσπάθειες διάσωσης.

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα»

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από κάμερα κουδουνιού, καταγράφει δυνατούς κρότους στο παρασκήνιο.

Ένας κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο CBS News ότι ξύπνησαν από τον ήχο μιας δυνατής έκρηξης.

Ο Gentry Stover, που ζει κοντά στην Accurate Energetic Systems, όπου συνέβη η έκρηξη, λέει: «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει με εμένα μέσα».

Βουλευτής του Τενεσί καλεί σε προσευχή

Ο βουλευτής του Τενεσί Σκοτ Ντεζάρλεϊς κάλεσε σε προσευχή «για τους υπαλλήλους και τις οικογένειες και τους φίλους των εργαζομένων στο εργοστάσιο Accurate Energetic Systems στο Χίκμαν Κάουντι».

«Παρακαλώ προσευχηθείτε επίσης για όλους τους πρώτους ανταποκριτές που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος», προσθέτει στην δήλωση του στο X.

