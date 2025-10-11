ΗΠΑ: Οι τελευταίες κραυγές της μητέρας πριν ο απαγωγέας τη δολοφονήσει - Ηχητικό ντοκουμέντο

Η κλήση στο 911 και μία σειρά λανθασμένων χειρισμών οδήγησε σε τραγική κατάληξη για μία 21χρονη μητέρα, και έφερε νόμο για την εκπαίδευση των χειριστών στη άμεση δράση

ΗΠΑ: Οι τελευταίες κραυγές της μητέρας πριν ο απαγωγέας τη δολοφονήσει - Ηχητικό ντοκουμέντο
Η Ντενίζ Άμπερ Λι, 21 ετών, ήταν μητέρα δύο παιδιών, του δίχρονου Νώα και του έξι μηνών Άνταμ, όταν απήχθη από το σπίτι της στη Φλόριντα στις 17 Ιανουαρίου 2008.

Τώρα σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο, ακούγονται οι τελευταίες σπαρακτικές κραυγές της. λίγο πριν ο απαγωγέας της, τη σκοτώσει, που μεταδόθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Όταν ο σύζυγός της, Νάθαν, επέστρεψε από τη δουλειά, τα δύο παιδιά ήταν μόνα τους και η σύζυγός του εξαφανισμένη. Κάλεσε απεγνωσμένα το 911.

Ώρες αργότερα, ήταν η ίδια η Λι που έκανε μια κλήση απελπισίας στο 911.

Μόλις που μπορούσε να μιλήσει και πάλευε να πάρει ανάσα, παρακάλεσε: «Σε παρακαλώ, άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, άσε με να φύγω».

«Θέλω απλώς να ξαναδώ την οικογένειά μου!»

Όπως αποδείχθηκε, η Λι έκανε την σιωπηλή κλήση στο 911 από το αυτοκίνητο του απαγωγέα της, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνό του.

Εκείνο το απόγευμα, ο Μάικλ Κινγκ είχε εντοπιστεί από έναν γείτονα να «κυκλώνει αργά» το τετράγωνο της Ντενίζ μέσα σε ένα σκούρο πράσινο Chevrolet Camaro του 1994.

Ο Κινγκ είχε πάρει τη Λι από το σπίτι της στη Φλόριντα και την είχε οδηγήσει στο σπίτι του ξαδέλφου του, όπου ζήτησε ένα φτυάρι, ένα φιαλίδιο βενζίνης και έναν φακό, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Στην κλήση, η οποία μεταδόθηκε αποκλειστικά από την εκπομπή 20/20 του ABC, ακούστηκε να λέει: «Παρακαλώ, το όνομά μου είναι Ντενίζ».

«Είμαι παντρεμένη με έναν όμορφο σύζυγο και θέλω απλώς να δω τα παιδιά μου. Σε παρακαλώ. Θέλω απλώς να ξαναδώ την οικογένειά μου.»

Αλλά δεν το έκανε ποτέ.

Ο Κινγκ κακοποίησε σεξουαλικά, πυροβόλησε και σκότωσε τη Λι πριν πετάξει το σώμα της σε έναν ρηχό τάφο.

Ο Κρις Μοράλες, αναπληρωτής αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος του Βόρειου Λιμανιού, αποκάλυψε την αντίδρασή του στην τρομακτική κλήση του Λι στο 911.

Είπε: «Όταν λάβαμε αυτό το τηλεφώνημα, ξέραμε απόλυτα ότι είχε απαχθεί».

Καθώς η ανατριχιαστική συζήτηση συνεχιζόταν, το ίδιο συνέβαινε και με τις εκκλήσεις του Λι για έλεος.

Η φωνή της Κινγκ ακουγόταν στο βάθος καθώς ούρλιαζε: «Σε παρακαλώ, άσε με να φύγω!»

«Λυπάμαι, σε παρακαλώ άσε με να φύγω!»

Ο πρώην σερίφης της κομητείας Σάρλοτ, Μπιλ Κάμερον, ο οποίος είναι πλέον συνταξιούχος, είχε την εντολή να αναπαράγει την κλήση του 911 στον πατέρα της Λι, Ρικ Γκοφ, έναν βετεράνο ντετέκτιβ σερίφη, ο οποίος αναγνώρισε τη φωνή της κόρης του.

Ωστόσο, το τηλεφώνημα της Ντενίζ ήταν επίσης αιτία διαμάχης και αλλαγής .

Παρά την απεγνωσμένη έκκληση που έκαναν στην αστυνομία, οι αρχές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν το τηλεφωνικό σήμα του 21χρονου σε πραγματικό χρόνο.

Οι αρχές επιβολής του νόμου επίσης δεν χρησιμοποίησαν την κλήση στο 911 από την Τζέιν Κοβάλσκι, η οποία οδηγούσε από την Τάμπα στο Φορτ Μάγιερς εκείνη την ημέρα όταν άκουσε «φρικτές κραυγές» από το αυτοκίνητο του απαγωγέα.

Στο δικαστήριο, η Κοβάλσκι είπε ότι δεν είχε ξανακούσει ποτέ στη ζωή της «τέτοια» ουρλιαχτά.

Τηλεφώνησε στο 911 περιγράφοντας την εμφάνιση του Κινγκ, καθώς και τη σκούρα Camaro που οδηγούσε.

Η Κοβάλσκι μάλιστα πρόσφερε την τοποθεσία του Κινγκ στην κλήση του 911.

Ωστόσο, η κλήση της δεν έφτασε στην αστυνομία που αναζητούσε τη Λι.

Η αστυνομία αναγνώρισε τον Κινγκ ως τον δολοφόνο αφού βρήκε τα μαλλιά και τα υπάρχοντα της Λι στο σπίτι του και κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Ο Κινγκ καταδικάστηκε σε θάνατο τον Αύγουστο του 2009 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σωφρονιστικό ίδρυμα Union.

Τον Απρίλιο του 2008, η Νομοθετική Συνέλευση της Φλόριντα ψήφισε ομόφωνα τον Νόμο Denise Amber Lee, ο οποίος απαιτεί από τους χειριστές 911 στην πολιτεία να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 232 ώρες εκπαίδευσης.

Τα παιδιά της Λι, που είναι πλέον έφηβοι, θυμούνται τη μητέρα τους ως ηρωίδα.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο

