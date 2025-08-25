Πραγματική ιστορία: Γυναίκα ήταν όμηρος stalker σε καταφύγιο - Τον εντόπισε χρόνια μετά

Η Σαμάνθα Στάιτς αποκάλυψε πρόσφατα πώς κατάφερε να εντοπίσει και να διαφύγει από τον άνθρωπο που την απήγαγε, ύστερα από 13 χρόνια συνεχούς stalking.

Το 2011, η Αμερικανίδα φοιτήτρια παρακολουθούσε μαθήματα στο Grand Valley State University, όταν γνώρισε έναν άντρα σε μια χριστιανική φοιτητική ομάδα. Ονομάζεται Κρίστοφερ Τόμας και επιδίωκε να βγουν ραντεβού, όμως η Στάιτς, σήμερα 33 ετών, απέρριψε τις προτάσεις του και μπλόκαρε τον αριθμό του.

Σιγά σιγά η κατάσταση χειροτέρευσε: ο Τόμας έβαλε ακόμα και εντοπιστή στο αυτοκίνητό της, εμφανιζόταν στα ίδια μέρη με εκείνη και έστελνε λουλούδια στον χώρο εργασίας της. Η Στάιτς έλαβε εξαετή προσωπική εντολή προστασίας (PPO) αφού τον είδαν να φεύγει από το συγκρότημα διαμερισμάτων της, αλλά μόλις αυτή έληξε το 2020, ο Τόμας επέστρεψε στο stalking της.

Το 2022, η κατάσταση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν ο Τόμας εισέβαλε στο σπίτι της και την απήγαγε, κρατώντας την όμηρο σε έναν ηχομονωμένο χώρο που είχε κατασκευάσει εμπνευσμένος από τη σειρά του Netflix You.

Σε νέο ντοκιμαντέρ του Hulu, Stalking Samantha: 13 Years of Terror, η Στάιτς περιέγραψε πώς κατάφερε να διαφύγει χωρίς βία. Υποσχέθηκε στον Τόμας ότι δεν θα τον κατήγγειλε στην αστυνομία, εάν την επέστρεφε σπίτι, ενώ αμέσως μετά πήγε στο νοσοκομείο και ανέφερε το περιστατικό στις αρχές.

«Γνώριζα αρκετά για τον Κρίστοφερ ώστε να ξέρω ότι η ακεραιότητά του έχει σημασία γι’ αυτόν, και επένδυσα σε αυτό», ανέφερε η Στάιτς.

Καθώς ήταν δεμένη και φιμωμένη κατά τη μεταφορά της, κατάφερε να μετρήσει τις στροφές και να παρατηρήσει σημεία αναφοράς που βοήθησαν την αστυνομία να εντοπίσει τον Τόμας, όπου τελικά βρέθηκε και η ηχομονωμένη αποθήκη που είχε κατασκευάσει.

Ο ντετέκτιβ Μάικ Ματέουτσι δήλωσε στο ABC News: «Έδωσε χιλιάδες δολάρια για να φτιάξει αυτόν τον χώρο ώστε να περνά χρόνο με τη Σαμ… Και ποιος ξέρει τι άλλο είχε στο μυαλό του».

Ο Τόμας είχε μοντελοποιήσει τον χώρο με βάση τη σειρά του Netflix, με σχέδιο δύο εβδομάδων και ψευδές σενάριο ότι η Στάιτς είχε πνιγεί.

Η αστυνομία τον συνέλαβε την ίδια νύχτα που η Στάιτς διέφυγε, με τη βοήθεια των σημειώσεών της σχετικά με τη διαδρομή και τα σημεία αναφοράς. Οι συσκευές εντοπισμού συνδέθηκαν με εκείνον, ενώ κατασχέθηκαν και οι δεσμοί που χρησιμοποιούσε για τη Στάιτς.

Αρχικά, ο Τόμας ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για παιχνίδι ρόλων, αλλά τον Δεκέμβριο του 2023 ομολόγησε την απαγωγή, την κακοποίηση, την εισβολή στο σπίτι και το stalking. Οι αρχικές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση αποσύρθηκαν ως μέρος συμφωνίας, αλλά η ποινή του θα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 ετών, με τη δίκη προγραμματισμένη για τον Φεβρουάριο του 2024.

Αν ποτέ αποφυλακιστεί, θα παρακολουθείται με GPS για πάντα, ενώ το δικαστικό σύστημα έχει επίσης ενισχύσει τους εσωτερικούς ελέγχους για τις προσωπικές εντολές προστασίας μετά την άρνηση της δεύτερης αίτησης της Στάιτς.