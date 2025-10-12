Ιαπωνία: Εταιρεία ζήτησε συγγνώμη δημόσια επειδή αύξησε την τιμή των παγωτών της κατά έξι σεντ

Μια ιαπωνική εταιρεία παγωτών δημοσίευσε μια διαφήμιση, για να ζητήσει συγγνώμη από το κοινό επειδή αύξησε την τιμή των διάσημων παγωτών της από 60 σε 70 γιεν, δηλαδή διαφορά έξι σεντ, για πρώτη φορά στα τελευταία 25 χρόνια.

Η Akagi Nyugyo, μια μάρκα δημοφιλής σε εκατομμύρια μαθητές της Ιαπωνίας, αύξησε την τιμή των παγωτών της, GariGarikun, την Παρασκευή, μετά από χρόνια αποπληθωρισμού και πτώσης των τιμών στην χώρα.

Φοβούμενη την αντίδραση του κοινού, η εταιρεία προχώρησε στη δημοσιοποίηση μιας διαφήμισης ζητώντας συγγνώμη από το κοινό. Η διαφήμιση προβλήθηκε σε εθνικά τηλεοπτικά κανάλια την Παρασκευή και το Σάββατο, ενώ έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 900.000 προβολές στο YouTube.

Δείτε το βίντεο:

Japanese ice cream maker Akagi Nyugyo aired a one-minute ad apologizing for raising its famous ice pops’ price from 60 to 70 yen the first increase in 25 years.



There were no actors, the video featured the chairman and company officers



Το βίντεο ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο των στελεχών της Akagi Nyugyo που κοιτάζουν την κάμερα με σταυρωμένα χέρια, ενώ στέκονται μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η κάμερα απομακρύνεται και αποκαλύπτει περίπου 100 στενοχωρημένους υπαλλήλους που στέκονται σε μια σειρά.

Ακολουθεί μια ομαδική υπόκλιση - μια συνηθισμένη πράξη μετάνοιας στην Ιαπωνία - και στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο: «Αντέξαμε για 25 χρόνια, αλλά... από 60 στα 70», κάνοντας αναφορά στην αύξηση της τιμής των παγωτών.