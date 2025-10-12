Το Αφγανιστάν σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες σε διασυνοριακές συγκρούσεις

Εννέα Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης στις συγκρούσεις, είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου

Κορίτσια πρόσφυγες από το Αφγανιστάν κάθονται πάνω σε ένα φορτηγό φορτωμένο με τα υπάρχοντά τους, σε ένα στρατόπεδο στο Τσαμάν του Πακιστάν, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.

Οι δυνάμεις του Αφγανιστάν σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες και έχουν προσωρινά καταλάβει περισσότερα από 20 πακιστανικές στρατιωτικές θέσεις σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ως αντίποινα, κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ, είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Εννέα Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης στις συγκρούσεις, είπε ο εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Το Ισλαμαμπάντ δεν επιβεβαιώνει αυτούς τους αριθμούς. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

Ο Μουτζαχίντ ανέφερε πως οι εχθροπραξίες σταμάτησαν έπειτα από αίτημα του Κατάρ και ότι οι δυνάμεις των Ταλιμπάν βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε αμυντική θέση, αν και υποστήριξε πως οι πακιστανικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν κάλεσαν το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Τη νύχτα της Πέμπτης, πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στοχοθέτησαν την Καμπούλ για πρώτη φορά, ενώ επιπλέον πλήγματα έγιναν σε μια αγορά στην επαρχία Πακτίκα στα σύνορα. Ως απάντηση, δυνάμεις των Ταλιμπάν πραγματοποίησαν επιθέσεις, κατά μήκος της Γραμμής Ντουράντ, που χωρίζει το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.

Ο Μουτζαχίντ υποστήριξε πως πυρήνες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος της Επαρχίας Χορασάν επιχειρούν από το Πακιστάν με τη στήριξη στοιχείων του πακιστανικού στρατού. Ανέφερε πως αρκετές επιθέσεις εναντίον Αφγανών αξιωματούχων, θρησκευτικών προσώπων και ξένων αποστολών είχαν σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί από την πακιστανική επικράτεια.

Ο Μουτζαχίντ κατηγόρησε επιπλέον το Πακιστάν πως διασπείρει ψευδείς πληροφορίες εσκεμμένα και κλιμακώνει την ένταση μέσω βομβαρδισμών στα σύνορα και παραβιάσεων του εναέριου χώρου.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν προειδοποίησε πως το Αφγανιστάν θα απαντήσει σε περαιτέρω επιθέσεις και διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί την κυριαρχία του.

Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς του Πακιστάν ότι οι Ταλιμπάν προσφέρουν καταφύγιο σε ισλαμιστές μαχητές της οργάνωσης Τεχρίκ ε Ταλιμπάν Πακιστάν, επισημαίνοντας πως κανένας μαχητής δεν επιτρέπεται να επιχειρεί στο Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν υπόσχεται «σθεναρή» απάντηση

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε σήμερα μια «σθεναρή απάντηση» στις επιχειρήσεις –αντίποινα του Αφγανιστάν εναντίον των δυνάμεών του τη νύχτα στα κοινά τους σύνορα.

Χθες βράδυ, το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως διεξήγαγε «με επιτυχία» μια ένοπλη επιχείρηση «αντιποίνων» σε βάρος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας «ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικά πλήγματα στην αφγανική επικράτεια από τον πακιστανικό στρατό».

«Δεν θα υπάρξει κανένας συμβιβασμός στην άμυνα του Πακιστάν και κάθε πρόκληση θα ακολουθηθεί από μια σθεναρή και αποτελεσματική απάντηση», προειδοποίησε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την Καμπούλ ότι φιλοξενεί «τρομοκρατικά στοιχεία».

«Το Αφγανιστάν παίζει με τη φωτιά και το αίμα», δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι, διαβεβαιώνοντας πως ο γείτονάς του θα λάβει «όπως η Ινδία, μια συντριπτική απάντηση προκειμένου να μην τολμήσει πλέον να ρίξει ούτε καν ένα εχθρικό βλέμμα στο Πακιστάν».

