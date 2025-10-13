Ανησυχητική προειδοποίηση από το ISW: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου

Το ΝΑΤΟ μπορεί να μην βρίσκεται ακόμη σε πόλεμο, αλλά η «Φάση Μηδέν» έχει ήδη ξεκινήσει

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ανησυχητική προειδοποίηση από το ISW: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου
Σε μία ανησυχητική προειδοποίηση προχωρά το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW), αξιολογώντας ότι η Ρωσία έχει εντείνει πρόσφατα τις μυστικές και φανερές επιθέσεις της κατά της Ευρώπης με τη Μόσχα να έχει εισέλθει στη «Φάση Μηδέν» - τη φάση διαμόρφωσης πληροφοριών και ψυχολογικών συνθηκών - της εκστρατείας της για την προετοιμασία ενός πιθανού πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στο μέλλον.

Αυτό το γεγονός είναι η πρώτη φορά που το ISW παρατηρεί «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» (ένας ευφημισμός που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο για τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις με στολές χωρίς διακριτικά) να επιχειρούν κοντά σε ένα κράτος του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της εκστρατείας «Φάση Μηδέν».

Οι αναλυτές λένε ότι τα πράγματα είναι προ των πυλών και η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με το ανατολικοευρωπαϊκό μέσο Nexta, το Κρεμλίνο αποκτά ήδη σημαντική εμπειρία στον σύγχρονο πόλεμο.

Θα μπορούσε επίσης να εξαπολύσει νέα επιθετικότητα χωρίς να περιμένει τον στρατό της να ανακάμψει πλήρως από τον πόλεμο στην Ουκρανία - ένα σημάδι ότι η Μόσχα μπορεί να επιτεθεί νωρίτερα από ό,τι αναμένουν οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες.

Το Κρεμλίνο προσαρμόζεται, δημιουργεί εφεδρείες, βελτιώνει τακτικές και μαθαίνει από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

Η Εσθονία, το πιο ευάλωτο μέλος του ΝΑΤΟ, έκλεισε ένα τμήμα των συνόρων της στις 10 Οκτωβρίου.

Το κλείσιμο έγινε αφότου ένοπλοι άνδρες με στολές χωρίς διακριτικά εμφανίστηκαν στην άκρη του δρόμου κοντά στο «Saatse Boot», ένα παράξενο τμήμα μήκους ενός χιλιομέτρου όπου ένας εσθονικός δρόμος διασχίζει για λίγο ρωσικό έδαφος.

Εσθονοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι επτά άγνωστοι Ρώσοι «σίγουρα δεν ήταν συνοριοφύλακες» και προειδοποίησαν ότι αποτελούσαν «απειλή».

Μια πηγή της συνοριοφυλακής δήλωσε: «Στην αρχή, κινούνταν κατά μήκος του δρόμου, αλλά κάποια στιγμή απλώς παρατάχθηκαν απέναντι.»

«Αυτό δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση για εμάς και έπρεπε να πάρουμε αμέσως την απόφαση να κλείσουμε τον αυτοκινητόδρομο που διέρχεται από το Saatse Boot».

Οι αρχές ενήργησαν για να «αποτρέψουν την κλιμάκωση», φοβούμενες ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία για να προβεί σε προκλήσεις εναντίον αμάχων.

Το περιστατικό — η πρώτη εμφάνιση των διαβόητων «μικρά πράσινα ανθρωπάκια» του Πούτιν κοντά σε σύνορα του ΝΑΤΟ σε αυτήν την εκστρατεία, σύμφωνα με το ISW — έρχεται μετά από παραβιάσεις του ρωσικού εναέριου χώρου πάνω από την Εσθονία στις 7 και 19 Σεπτεμβρίου.

Η Βρετανία, η οποία έχει 900 στρατιώτες σταθμευμένους μόλις 180 χιλιόμετρα από το σημείο ανάφλεξης, απογείωσε δύο αεροσκάφη της RAF για μια 12ωρη περιπολία του ΝΑΤΟ κοντά στον ρωσικό εναέριο χώρο.

Ο υβριδικός πόλεμος του Πούτιν

Ο φόβος για τα σύνορα είναι μόνο ένα μέτωπο στην υφέρπουσα επίθεση του Πούτιν.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η Ευρώπη έχει πληγεί από ένα κύμα υβριδικών επιθέσεων — μυστηριώδεις πτήσεις drones πάνω από στρατιωτικές βάσεις, εισβολές μαχητικών αεροσκαφών στους ουρανούς του ΝΑΤΟ, συντονισμένες δολιοφθορές και καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται υβριδικός πόλεμος στην Ευρώπη

Αεροδρόμια στη Δανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης αναγκάστηκε να κλείσει δύο φορές μέσα σε μία ημέρα.

Την περασμένη εβδομάδα, μια μαζική επίθεση ransomware παρέλυσε τα αεροδρόμια του Χίθροου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να επιστρέψουν στα check-in με στυλό και χαρτί.

Τα πολεμικά αεροπλάνα του Πούτιν διευρύνουν επίσης τα όρια

Τρία ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 οπλισμένα με υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα, περιπλανώμενα για σχεδόν 12 λεπτά πριν απωθηθούν από F-35 του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία ανέφερε 19 ξεχωριστές παραβιάσεις του εναέριου χώρου σε δύο εβδομάδες και μια χαμηλή υπέρπτηση κοντά σε μια κρίσιμη πλατφόρμα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με μια αυστηρή προειδοποίηση: Το ΝΑΤΟ «δεν πρέπει να διστάσει» να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη την επόμενη φορά.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες έχουν δηλώσει κατ' ιδίαν στη Μόσχα ότι περαιτέρω εισβολές «θα αντιμετωπιστούν με πλήρη ισχύ».

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Γαλλία, Αλεξέι Μέσκοφ, απείλησε με μια ανατριχιαστική αντίδραση: «Υπάρχουν πολλά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που παραβιάζουν τον ρωσικό εναέριο χώρο... Δεν καταρρίπτονται στη συνέχεια».

Αρνήθηκε οποιαδήποτε ρωσική εμπλοκή στις επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ισχυριζόμενος: «Η Ρωσία δεν το κάνει αυτό, δεν παίζει με κανέναν. Δεν είναι και τόσο δικό μας».

