Η Εσθονία έκλεισε δρόμο που διέρχεται από ρωσικό έδαφος λόγω παρουσίας στρατευμάτων της Ρωσίας

Η Εσθονία έκλεισε προσωρινά την πρόσβαση των πολιτών της σε έναν δρόμο που διέρχεται από ένα τμήμα του ρωσικού εδάφους, αφού ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε την παρουσία μιας ομάδας Ρώσων στρατιωτών στην περιοχή, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας την Κυριακή.

Η Αστυνομία και η Συνοριακή Φρουρά της Εσθονίας ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση τους την Παρασκευή ότι «το κλείσιμο του δρόμου πραγματοποιήθηκε αφού οι συνοριοφύλακες παρατήρησαν μια μεγαλύτερη από το συνηθισμένο μονάδα να κινείται στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Η Εσθονική Υπηρεσία Συνόρων δήλωσε ότι το κλείσιμο του δρόμου Saatse Boot ήταν μια απαραίτητη κίνηση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών της Εσθονίας και για να αποφευχθούν πιθανά περιστατικά.

Ο δρόμος Saatse Boot είναι ένα μικρό κομμάτι ρωσικού εδάφους σε σχήμα μπότας που εκτείνεται στην Εσθονία. Οι Εσθονοί και άλλοι πολίτες μπορούν να διέρχονται από την περιοχή χωρίς άδεια, αλλά δεν επιτρέπεται να σταματούν.

Εσθονικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ρωσική μονάδα αποτελείτο από περίπου 10 άνδρες. Ενώ οι ρωσικές συνοριακές περιπολίες είναι φυσιολογικές στην περιοχή, είναι ασυνήθιστο να στέκονται στη μέση του δρόμου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Τάρο δήλωσε το Σάββατο ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν εγκαταλείψει ξανά την περιοχή. Πρόσθεσε ότι η κατάσταση ήταν ήρεμη, αλλά ότι ο δρόμος θα παρέμενε κλειστός τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης