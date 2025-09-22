Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Καταδίκη της παραβίασης του εναέριου χώρου της Εσθνονίας

Την κατηγορηματική καταδίκη της Ελλάδας για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας και, γενικότερα, οποιουδήποτε κράτους μέλους, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στην Εσθονία, «μια φίλη χώρα και σύμμαχο στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», όπως σημείωσε.

Συνεχίζοντας σε αυτό το πνεύμα, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε παραβίαση των κρατικών συνόρων, είτε πρόκειται για εναέρια, θαλάσσια ή χερσαία σύνορα, συνιστά σαφή και κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και είναι απαράδεκτη, ιδίως όταν προέρχεται από ένα Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επίσης, κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως αυτές τις παράνομες πράξεις, να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της. «Η επίτευξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, βασισμένης στις αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, πρέπει να παραμείνει ο πρωταρχικός μας στόχος» ανέφερε.

Σχολιάζοντας περαιτέρω την παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η νέα κλιμάκωση αποτελεί ένα άμεσο αποτέλεσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, καθώς και οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, υπογράμμισε, αυτές οι παραβιάσεις, ως επιθετικές πράξεις, έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα της συνάντησης του Anchorage.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης τάχθηκε υπέρ μιας ειρήνης «που θα διασφαλίζεται από αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα αποτρέπουν αποτελεσματικά την επανάληψη οποιασδήποτε ένοπλης επιθετικότητας, θα αποκλείουν την περαιτέρω κλιμάκωση και θα είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τα Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και την Τελική Πράξη του Ελσίνκι».

