Μακελειό στον Ισημερινό: Έξι νεκροί και 17 τραυματίες από πυροβολισμούς σε αγώνα ποδοσφαίρου

Οι δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και σε SUV «άνοιξαν πυρ», σύμφωνα με την αστυνομία, με τουλάχιστον 85 κάλυκες να εντοπίζονται στο σημείο.

Newsbomb

Μακελειό στον Ισημερινό: Έξι νεκροί και 17 τραυματίες από πυροβολισμούς σε αγώνα ποδοσφαίρου
Χ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 17 τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε συμμορία το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα, σε συνοικία της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε την Δευτέρα (13/10) η αστυνομία του Ισημερινού.

Γύρω στις 11 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα, 7 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα), «6-7 άνθρωποι» που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και δύο SUV «άνοιξαν πυρ», σύμφωνα με την αστυνομία. Τουλάχιστον 85 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τέσσερις άλλοι υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Δύο από τους νεκρούς είχαν βεβαρημένο ποινικό μητρώο, διευκρίνισε η αστυνομία, αποδίδοντας το περιστατικό σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών που μάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

Κόμβος για τα καρτέλ διακίνησης κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ο Ισημερινός μαστίζεται από τη βία συμμοριών. Παρότι ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα έχει υιοθετήσει σκληρή στάση για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, περισσότερες από 4.600 ανθρωποκτονίες καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους στη χώρα των 18 εκατομμυρίων κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος - Viral τα δις κοπλιμέντα Τραμπ και Ερντογάν στη Μελόνι - Εκθείασαν την ομορφιά της

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Τάγμα του Νείλου» που απονεμήθηκε στον Τραμπ

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: Προσφυγή του ζευγαριού για την απόφαση απομάκρυνσης από το Σώμα – Πότε αρχίζει η δίκη

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή - Τι θα συζητήσουν

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Χαιρόμαστε για τους ομήρους, αλλά το μέλλον παραμένει αβέβαιο», λέει Ελληνοεβραίος ραβίνος στο Newsbomb

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο γάμος που «ξεσήκωσε» το Ρέθυμνο - Μαντινάδες και χορός όλο το Σαββατοκύριακο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στο Κάιρο μετά την άφιξη Τραμπ στο Σαρμ ελ Σέιχ - Βίντεο

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας στη Νορμανδία: Τοποθέτησε τιμητική πλακέτα για τον κυβερνήτη Κιοσσέ και τη φρεγάτα Κριεζής

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μάτι: 30 μήνες φυλάκιση στον Ματθαιόπουλο για τις απειλές στον πραγματογνώμονα Λιότσιο

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στιγμές τρόμου έζησαν κάτοικοι στα Βριλήσσια: Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι κατά σπιτιών και αυτοκινήτου - Βίντεο

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρήτη ζωντάνεψε στην καρδιά της Αθήνας - Tα Ανώγεια κέρδισαν τις εντυπώσεις στο Ζάππειο

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γάζα: 32 μέλη «συμμορίας» εξολόθρευσε η Χαμάς

20:32ΕΘΝΙΚΑ

Ο Αρχηγός ΓΕΑ στην τελετή παραλαβής του πρώτου F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας

20:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια αναπληρωτών καθηγητών

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Υπεγράφη η συμφωνία για τη Γάζα στην Αίγυπτο σε πανηγυρικό κλίμα

20:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία για Πέλκα και Τσάλοφ, θεραπεία ο Παβλένκα

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος διακινητής μεταναστών - Είχε καταδικαστεί σε 93 χρόνια φυλάκισης

20:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία - Ακίνητα - Το Ifo προειδοποιεί: Η αγορά ενοικίασης, λαχείο - Πόσο είναι το τ.μ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Δεκαεπτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέει μητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσαν οι υπογραφές στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο - Τραμπ: «Είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ»

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στο Κάιρο μετά την άφιξη Τραμπ στο Σαρμ ελ Σέιχ - Βίντεο

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και την αντιπολίτευση

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: Προσφυγή του ζευγαριού για την απόφαση απομάκρυνσης από το Σώμα – Πότε αρχίζει η δίκη

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μάτι: 30 μήνες φυλάκιση στον Ματθαιόπουλο για τις απειλές στον πραγματογνώμονα Λιότσιο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στην Αρκαδία: Διαρρήκτες έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα το θύμα τους - Έρευνες σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

19:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα: Θερμή χειραψία Μητσοτάκη - Τραμπ στην Αίγυπτο

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο γάμος που «ξεσήκωσε» το Ρέθυμνο - Μαντινάδες και χορός όλο το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ