Μακελειό στον Ισημερινό: Έξι νεκροί και 17 τραυματίες από πυροβολισμούς σε αγώνα ποδοσφαίρου

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 17 τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε συμμορία το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα, σε συνοικία της Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσε την Δευτέρα (13/10) η αστυνομία του Ισημερινού.

Γύρω στις 11 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα, 7 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα), «6-7 άνθρωποι» που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες και δύο SUV «άνοιξαν πυρ», σύμφωνα με την αστυνομία. Τουλάχιστον 85 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τέσσερις άλλοι υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Δύο από τους νεκρούς είχαν βεβαρημένο ποινικό μητρώο, διευκρίνισε η αστυνομία, αποδίδοντας το περιστατικό σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών που μάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

Κόμβος για τα καρτέλ διακίνησης κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ο Ισημερινός μαστίζεται από τη βία συμμοριών. Παρότι ο πρόεδρος της χώρας Ντανιέλ Νομπόα έχει υιοθετήσει σκληρή στάση για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, περισσότερες από 4.600 ανθρωποκτονίες καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους στη χώρα των 18 εκατομμυρίων κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης