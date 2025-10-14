Ιστότοπος δημοσίευσε τους αριθμούς τηλεφώνων διασήμων - Ανάμεσα τους ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ επισκέπτεται ένα εκλογικό τμήμα στο Franklin Junior High στο Ντε Μόιν της Αϊόβα, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.

Οι ιδιωτικοί αριθμοί τηλεφώνου αρκετών διακεκριμένων προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι, και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχουν δημοσιευτεί σε έναν αμερικανικό ιστότοπο.

Τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και των δύο παραμένουν ακόμη δημόσια καταχωρημένα στον ιστότοπο, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να συλλέγει πληροφορίες από όλο το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το BBC, το γραφείο του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και οι τοπικές Αρχές διεξάγουν έρευνα.

Ένας εκπρόσωπος της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Αυστραλίας, Σούζαν Λέι, της οποίας ο ιδιωτικός αριθμός δημοσιεύθηκε επίσης, δήλωσε ότι το θέμα είναι «ανησυχητικό» και ότι έχουν ζητήσει την αφαίρεση των επίμαχων πληροφοριών.

Ο ιστότοπος ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία επικοινωνίας εκατοντάδων εκατομμυρίων επαγγελματιών και χρησιμοποιείται από εταιρείες προσλήψεων και αντιπροσώπους πωλήσεων.

Δεν είναι σαφές πώς ο ιστότοπος απέκτησε τις πληροφορίες. Στον ιστότοπο, μεταξύ άλλων υπάρχουν οι φερόμενοι αριθμοί τηλεφώνων των Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον, Κιρ Στάρμερ και Ναρέντρα Μόντι.

Διαβάστε επίσης