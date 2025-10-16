Ροκ τραγούδι για τον... Κιμ Γιονγκ Ουν ερμήνευσε Ρώσος τραγουδιστής - Βίντεο

Ο τραγουδιστής Shaman κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα τον Αύγουστο.

Ο Ρώσος τραγουδιστής Shaman, ο οποίος ήταν και ο καλλιτέχνης που εκπροσώπησε τη χώρα στην Intervision 2025, την ρωσική εκδοχή της Eurovision που διοργανώθηκε στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο, αφιέρωσε ένα τραγούδι στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στο οποίο εκθειάζει τον αρχηγό του απομονωμένου κράτους.

Ο «Shaman», ο οποίος ονομάζεται Yaroslav Dronov εκτός σκηνής, ερμήνευσε το τραγούδι που υμνούσε τον δικτάτορα σε μια συναυλία στη Βόρεια Κορέα την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το kyivpost, ο τραγουδιστής εξέπληξε το κοινό με τη νέα του σύνθεση, η οποία περιλάμβανε ένα ρεφρέν αφιερωμένο στον Κιμ και τον λαό της Βόρειας Κορέας, σε μια παράσταση στην Πιονγιάνγκ.

Ένα βίντεο με την ηχογράφηση του τραγουδιού, το οποίο ερμηνεύτηκε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συναυλίας Ρώσων καλλιτεχνών στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Russian pro-war singer Shaman has dedicated a new song to Kim Jong Un



He performed the song during a concert in North Korea, attended personally by the country’s dictator.



“Comrade Kim Jong Un,

He leads Korea forward.

And step by step with him,

Step by step… pic.twitter.com/9PqF3imKBZ — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2025

Ο Shaman φώναξε «Σύντροφε Κιμ Γιονγκ Ουν» όταν ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον εορτασμό της 80ής επετείου του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας την περασμένη Πέμπτη.

Ήταν η δεύτερη επίσκεψη του τραγουδιστή στη Βόρεια Κορέα, με τον Κιμ να τον αγκαλιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανέβηκε στη σκηνή, καθώς και να εκδίδει δήλωση ευγνωμοσύνης προς τον τραγουδιστή μετά την εκδήλωση.

«Σύντροφε Κιμ Γιονγκ-ουν, σύντροφε Κιμ Γιονγκ-ουν, οδηγεί την Κορέα μπροστά», ήταν μερικά από τα λόγια που ακούγονταν κατά τη διάρκεια του βίντεο. «Και μαζί του, μαζί του, ολόκληρη η χώρα προχωράει μπροστά».

