Politico: Η ΕΕ έχει πέντε χρόνια να ετοιμαστεί για πόλεμο με τη Ρωσία

Οι χώρες της ΕΕ έχουν πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο με τη Ρωσία σύμφωνα με ένα στρατιωτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει σήμερα (16/10) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο περιήλθε στην κατοχή του POLITICO. «Μέχρι το 2030, η Ευρώπη χρειάζεται μια αρκετά ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική στάση για να αποτρέψει αξιόπιστα τους αντιπάλους της, καθώς και να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις», αναφέρει το προσχέδιο, το οποίο συζητήθηκε από τους υπουργούς Άμυνας πριν παρουσιαστεί επίσημα σήμερα. Θα κυκλοφορήσει στους ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Χάρτης Πορείας για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αποτελεί ένδειξη του αυξανόμενου ρόλου της ΕΕ στις στρατιωτικές υποθέσεις, μια αντίδραση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία και την ασαφή δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Μια στρατιωτικοποιημένη Ρωσία αποτελεί μια διαρκή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο άμεσο μέλλον», τονίζει το έγγραφο, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg.

Ενώ οι χώρες της ΕΕ αυξάνουν ραγδαία τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, μεγάλο μέρος αυτών των δαπανών «παραμένει σε συντριπτικό βαθμό εθνικό, οδηγώντας σε κατακερματισμό, πληθωρισμό κόστους και έλλειψη «διαλειτουργικότητας», αναφέρει το 16σέλιδο έγγραφο. Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ πιέζει τις πρωτεύουσες να αγοράζουν όπλα από κοινού και θέλει τουλάχιστον το 40% των αμυντικών προμηθειών να αποτελούν κοινές συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2027 - από λιγότερο από το ένα πέμπτο τώρα. Ο οδικός χάρτης θέτει επίσης στόχους για τουλάχιστον το 55% των αγορών όπλων να προέρχεται από εταιρείες της ΕΕ και της Ουκρανίας έως το 2028 και τουλάχιστον το 60% έως το 2030.

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Ένας από τους κύριους στόχους του είναι να καλύψει τα κενά της ΕΕ σε εννέα τομείς: αεροπορική και πυραυλική άμυνα, στρατιωτική κινητικότητα, συστήματα πυροβολικού, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια, πυραύλους και πυρομαχικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αντιαεροπορικά αεροσκάφη, χερσαίες μάχες και θαλάσσιες μεταφορές.

Το σχέδιο αναφέρει επίσης τομείς όπως η αμυντική ετοιμότητα και ο ρόλος της Ουκρανίας, η οποία θα είναι βαριά οπλισμένη και υποστηριζόμενη για να γίνει ένας «ατσάλινος σκαντζόχοιρος» ικανός να αποτρέψει τη ρωσική επιθετικότητα.

Περιλαμβάνει επίσης χρονοδιαγράμματα για τρία βασικά έργα: το Eastern Flank Watch, την ολοκληρωμένη άμυνα στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε η οποία θα ενσωματώσει συστήματα επίγειας άμυνας με συστήματα αεράμυνας και αντι-drone και το «Ευρωπαϊκό Τείχος Drone» που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή για την καλύτερη προστασία των ανατολικών χωρών· την Ευρωπαϊκή Αεροπορική Ασπίδα για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας· και μια Ασπίδα Άμυνας για την προστασία των διαστημικών πόρων του μπλοκ.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εγκρίνουν αυτά τα τρία έργα μέχρι το τέλος του έτους. Για να είναι έτοιμα έως το 2030, σύμφωνα με το προσχέδιο του οδικού χάρτη, τα έργα σε όλους τους τομείς προτεραιότητας θα πρέπει να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μέχρι το τέλος του 2028, θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή έργα, συμβάσεις και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των πιο επειγόντων κενών.

Η Επιτροπή θέλει επίσης να χαρτογραφήσει την αύξηση της βιομηχανικής ικανότητας που απαιτείται για την κάλυψη των κενών και τον εντοπισμό κινδύνων και σημείων συμφόρησης στην αλυσίδα εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί αμφιλεγόμενο, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραδοσιακά διστάζει να μοιραστεί πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού με τις Βρυξέλλες.

Εύρεση πόρων

Το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ θα χρειαστεί έως και 800 δισεκατομμύρια ευρώ για δαπάνες στην άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE με δάνεια 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για όπλα, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανίας Άμυνας 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ — το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση — του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και, μόλις εγκριθεί το 2027, του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού του μπλοκ.

Υπογραμμίζει ότι οι χώρες θα διατηρήσουν τον έλεγχο, τονίζοντας ότι «τα κράτη μέλη είναι και θα παραμείνουν κυρίαρχα στην εθνική τους άμυνα». Παρά την προσεκτική αυτή διατύπωση, ορισμένες χώρες μέλη χαλιναγωγούν τον μεγαλύτερο ρόλο της ΕΕ στην άμυνα, έναν τομέα που παραδοσιακά προορίζεται για τις εθνικές κυβερνήσεις.

«Ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η προετοιμασία των συνθηκών ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εκπληρώσουν τους εθνικούς και διεθνείς στόχους ικανοτήτων τους», δήλωσε η Γερμανία στην επίσημη συνεισφορά της στον Χάρτη Πορείας Ετοιμότητας 2030 της ΕΕ.

Το στρατιωτικό σχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό προετοιμασία από το καλοκαίρι, καταβάλλει προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες από ολόκληρο το μπλοκ, όχι μόνο από τις χώρες που αισθάνονται ότι απειλούνται περισσότερο από τη Ρωσία. Σε ένα νεύμα προς τα έθνη της Νότιας Ευρώπης όπως η Ιταλία και η Ισπανία, αναφέρει ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να ανεχτεί να παραμένει τυφλή στις απειλές που προέρχονται από άλλα μέρη του κόσμου», αναφέροντας τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Το προσχέδιο επιμένει επίσης ότι η ΕΕ θα συντονιστεί στενά με το ΝΑΤΟ. Η συμμαχία και ορισμένες εθνικές πρωτεύουσες ανησυχούν για τη δημιουργία μιας παράλληλης αμυντικής δομής από τις Βρυξέλλες, η οποία θα περιπλέξει τα πολεμικά σχέδια αντί να ενσωματωθεί ομαλά στο ΝΑΤΟ.

Ο στόχος είναι να επιτραπεί στην ΕΕ να γίνει πιο ανεξάρτητη σε έναν πολύ πιο επικίνδυνο κόσμο. «Τα αυταρχικά κράτη επιδιώκουν όλο και περισσότερο να παρεμβαίνουν στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας», αναφέρει το προσχέδιο. «Οι παραδοσιακοί σύμμαχοι και εταίροι αλλάζουν επίσης την εστίασή τους σε άλλες περιοχές του κόσμου... Η αμυντική στάση και οι δυνατότητες της Ευρώπης πρέπει να είναι έτοιμες για τα πεδία των μαχών του αύριο»

