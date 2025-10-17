Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Τομίιτσι Μουραγιάμα, σε ηλικία 101 ετών

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Τομίιτσι Μουραγιάμα στέκεται μπροστά στους δημοσιογράφους πριν από την δημόσια συγγνώμη του για τον πόλεμο στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού στο Τόκιο, στις 15 Αυγούστου 1995.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Τομίιτσι Μουραγιάμα, ο οποίος ήταν γνωστός για την ιστορική συγγνώμη που εξέφρασε το 1995 για την επιθετικότητα της χώρας του κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 101 ετών. Η ιστορική ομιλία του έγινε πρότυπο για τους υπόλοιπους ηγέτες, καθώς έδειχνε μια ειλικρινή έκφραση μεταμέλειας.

Ο Μουραγιάμα απεβίωσε σε νοσοκομείο της γενέτειράς του Όιτα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με δήλωση του Μιζούχο Φουκουσίμα, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας.

Ως επικεφαλής του τότε γνωστού ως Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ιαπωνίας, ο Μουραγιάμα ηγήθηκε μιας κυβέρνησης συνασπισμού από τον Ιούνιο του 1994 έως τον Ιανουάριο του 1996, και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια περίοδο εκτεταμένης αναταραχής, από τον καταστροφικό σεισμό του 1995 που έπληξε την δυτική Ιαπωνία μέχρι την θανατηφόρα επίθεση με αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο.

Η ιστορική συγγνώμη του Τομίιτσι Μουραγιάμα

Ο Τομίιτσι Μουραγιάμα θα μείνει στην ιστορία για τη δήλωση που εξέδωσε στις 15 Αυγούστου 1995, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή γλώσσα για να ζητήσει συγγνώμη για τις ενέργειες της χώρας του.

«Κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου στο -όχι και τόσο μακρινό- παρελθόν, η Ιαπωνία, ακολουθώντας μια λανθασμένη εθνική πολιτική, προχώρησε στον δρόμο του πολέμου... και, μέσω της αποικιοκρατίας και της επιθετικής της πολιτικής, προκάλεσε τεράστια ζημιά και πόνο στους λαούς πολλών χωρών, ιδιαίτερα σε εκείνους των ασιατικών εθνών», είχε δηλώσει τότε σε μια σοβαρή συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε σε εθνικό επίπεδο.

«Με πνεύμα ταπεινότητας, αναγνωρίζω αυτά τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά γεγονότα και εκφράζω για άλλη μια φορά τα βαθιά μου συναισθήματα μεταμέλειας και την ειλικρινή μου συγγνώμη».

Η δήλωση αυτή έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και της Κίνας, όπου οι αναμνήσεις του πολέμου, κατά τον οποίο η Ιαπωνία κατέλαβε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Κίνας, ήταν ακόμη φρέσκες.

Διαβάστε επίσης