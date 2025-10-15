Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Κένυας, Ράιλα Οντίνγκα, σε ηλικία 88 ετών

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Κένυας, Ράιλα Οντίνγκα, στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου στο Ναϊρόμπι της Κένυας, στις 14 Αυγούστου 2022.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Κένυας, Ράιλα Οντίνγκα, μια σημαντική προσωπικότητα της αφρικανικής πολιτικής, πέθανε από καρδιακή προσβολή στην Ινδία σε ηλικία 80 ετών, όπως επιβεβαίωσε την Τετάρτη το νοσοκομείο Devamatha στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας.

«Έκανε περίπατο με την αδελφή του, την κόρη του και το γιατρό του, όταν κατέρρευσε (...) Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Κρίσναν Μ., αξιωματούχος της αστυνομίας της περιφέρειας Ερνακουμάμ

Ο Ράιλα Οντίνγκα γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1945 και ήταν μία από τις φυσιογνωμίες της κενυατικής αντιπολίτευσης, έχοντας επανειλημμένα φυλακισθεί ή αναγκασθεί να εξορισθεί υπό την αυταρχική προεδρία του Ντάνιελ Άραπ Μόι (1978-2002).

Για καιρό βουλευτής και επανειλημμένα υποψήφιος στις κενυατικές προεδρικές εκλογές, χωρίς επιτυχία, ο Οντίνγκα είχε διατελέσει πρωθυπουργός από το 2008 ως το 2013.

Τον Μάρτιο, ο Οντίνγκα είχε υπογράψει πολιτικό σύμφωνο με τον σημερινό πρόεδρο της Κένυας, Ουίλιαμ Ρούτο, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα της αντιπολίτευσης θα συμμετείχε στη διαμόρφωση κρίσιμων κυβερνητικών πολιτικών και τα μέλη του θα διορίζονταν στο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Οντίνγκα ήταν ισχυρός υποστηρικτής των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, της δικαιοσύνης και της περιφερειακής διπλωματίας.

