Αλεξάντρ Ντιτιάτιν: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών o -τρεις φορές- Ολυμπιονίκης

Ο Ρώσος αθλητής Αλεξάντρ Ντιτιατίν σε δράση στο αγώνισμα του πλάγιου ίππου ανδρών στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στη Μόσχα, στις 26 Ιουλίου 1980. Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα

Ο Ρώσος πρώην Ολυμπιονίκης Αλεξάντερ Ντιτιάτιν πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Ήταν ο πρώτος άνδρας που σημείωσε το τέλειο 10 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Μόσχα.

Ο Ντιτιάτιν συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ το 1976 και κέρδισε δέκα ολυμπιακά μετάλλια, τρία εκ των οποίων ήταν χρυσά.

Ο Αλεξάντρ Ντιτιάτιν της Σοβιετικής Ένωσης χαιρετάει το πλήθος στη Μόσχα στις 26 Ιουνίου 1980, αφού πήρε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των κρίκων στους ατομικούς αγώνες ενόργανης γυμναστικής ανδρών. Ο Ντιτιάτιν κέρδισε συνολικά οκτώ μετάλλια - τέσσερα χρυσά, τρία ασημένια και ένα χάλκινο. Τα ολυμπιακά ρεκόρ του Ντιτιάτιν πιστεύεται ότι είναι τα περισσότερα που έχουν απονεμηθεί σε ένα άτομο σε μία Ολυμπιάδα από τότε που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 AP

Σε δήλωσή της η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής αναφέρει: «Ο Αλεξάντερ Ντιτιάτιν, ο πρώτος γυμναστής που σημείωσε άψογο 10 σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ο μόνος που κέρδισε οκτώ μετάλλια σε έναν μόνο Ολυμπιακό Αγώνα, απεβίωσε αυτόν τον μήνα σε ηλικία 68 ετών.

Ο Ντιτιάτιν πέτυχε και τα δύο αξιοσημείωτα κατορθώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στη Μόσχα. Μπροστά σε ένα κοινό εντός έδρας, ο Ντιτιάτιν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο All-Around και βοήθησε τους Σοβιετικούς άνδρες να τερματίσουν 20 χρόνια κυριαρχίας της ιαπωνικής ομάδας.

Στους τελικούς των οργάνων, κέρδισε ένα τρίτο χρυσό μετάλλιο στους δακτυλίους και αργυρά σε όλα τα άλλα εκτός από την άσκηση εδάφους, όπου πήρε το χάλκινο».