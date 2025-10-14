Ο CEO και ιδρυτής της LendingTree, Doug Lebda, πέθανε σε ατύχημα με ATV σε ηλικία 55 ετών

Ο CEO και ιδρυτής της LendingTree, Doug Lebda, έχασε την ζωή του σε τροχαίο ατύχημα με όχημα παντός εδάφους (ATV) το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εταιρεία. Ήταν 55 ετών.

Σε ανακοίνωση της εταιρείας, η LendingTree επιβεβαίωσε ότι ο Lebda πέθανε την Κυριακή και ότι η εταιρεία θρηνεί τον απροσδόκητο θάνατό του. Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι το ατύχημα συνέβη σε μια οικογενειακή φάρμα στη Βόρεια Καρολίνα.

«Ο Doug ήταν ένας οραματιστής ηγέτης, του οποίου η δυναμική, η καινοτομία και το πάθος μεταμόρφωσαν το τοπίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επηρεάζοντας τη ζωή εκατομμυρίων καταναλωτών», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της LendingTree σε δήλωση της. «Το πάθος του θα συνεχίσει να μας εμπνέει καθώς προχωράμε μαζί».

Οι μετοχές της LendingTree, με έδρα τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, έπεσαν περισσότερο από 4% κατά τις απογευματινές συναλλαγές της Δευτέρας.

Ο Doug Lebda και το έργο του

Ο Doug Lebda ίδρυσε την LendingTree το 1996 — με σκοπό να «απλοποιήσει τη διαδικασία αναζήτησης δανείου», όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας. Η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο το 1998 και έγινε δημόσια εταιρεία το 2000. Αργότερα εξαγοράστηκε από τον διαδικτυακό όμιλο IAC/InterActiveCorp, πριν αποσχιστεί και πάλι το 2008.

Σήμερα, η LendingTree βοηθά τους χρήστες να βρουν και να συγκρίνουν δάνεια για υποθήκες, πιστωτικές κάρτες, ασφαλιστικές ανάγκες και άλλα. Η LendingTree, Inc. έχει στην ιδιοκτησία της μάρκες σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των CompareCards και Value Penguin.

Εκτός από την πολυετή καριέρα του στην LendingTree, ο Lebda συνίδρυσε επίσης μια πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για παιδιά και οικογένειες με την ονομασία Tykoon το 2010.

«Όλες οι ιδέες μου προέρχονται από τις δικές μου εμπειρίες και προβλήματα», είχε δηλώσει ο Lebda στην The Wall Street Journal το 2012.

Ο Lebda αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Megan, και τρεις κόρες — Rachel, Abby και Sophia.

Διαβάστε επίσης