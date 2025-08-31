US Open: Αυτός είναι ο εκατομμυριούχος CEO που έκλεψε καπέλο από παιδί - Βίντεο

Ο Κάμιλ Μάιρζακ πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στο US Open, αλλά έγινε... άθελά του viral μετά τον αγώνα του με τον Κάρεν Κατσάνοφ στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ.

Μετά τη νίκη του ο Πολωνός πήγε στην κερκίδα και υπέγραψε μπάλες και άλλα αντικείμενα για τους φιλάθλους, με πολλά μικρά παιδιά να τον περιμένουν με ανυπομονησία.

Σε ένα από αυτά λοιπόν, ο Μάιρζακ έδωσε ένα δικό του καπέλο, αλλά ένα άνδρας δίπλα του, το άρπαξε μέσα από τα χέρια του, με τον τενίστα να φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε το γεγονός στο σχετικό βίντεο, που έγινε γρήγορα viral.

Εκατοντάδες άνθρωποι στα social media καυτηρίασαν τη συμπεριφορά του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να βάζει γρήγορα το καπέλο στη τσάντα της συζύγου του, παρά τις διαμαρτυρίες του μικρού Μπροκ.

Ο επιχειρηματίας ταυτοποιήθηκε ως ο εκατομμυριούχος CEO μιας εταιρείας, εν ονόματι Πιοτρ Στσέρεκ, ο οποίος απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό που προκάλεσε εκτεταμένη οργή, ανέφερε το ισπανικό μέσο MARCA.

Οι συμπατριώτες του Στσέρεκ τον καταδίκασαν γρήγορα σε μια πολωνική ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας χαρακτηρίζοντας τον «σάκο με σκουπίδια», «κοινό κλέφτη», «πρωτόγονο απατεώνα» και «επαίσχυντο βλάκα».

Ο Μάιρζακ, ωστόσο, εντόπισε μία ημέρα μετά το παιδί και το… γέμισε με δώρα, βάζοντας έτσι τέλος στην απογοήτευσή του.