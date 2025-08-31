Formula 1: Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία – Εγκατάλειψη για Νόρις και Ferrari, την έκπληξη ο Χαντζάρ

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren κατέκτησε τη νίκη στο Γκραν Πρι της Ολλανδίας και αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών στους 34 βαθμούς, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του ομόσταυλού του, Λάντο Νόρις.

Σε έναν αγώνα γεμάτο δράμα, όπου αμφότεροι οι οδηγοί της Ferrari εγκατέλειψαν έπειτα από ξεχωριστά ατυχήματα, η McLaren φαινόταν έτοιμη να πετύχει το πέμπτο διαδοχικό της 1-2, ισοφαρίζοντας ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο Νόρις, ωστόσο, ενημέρωσε μέσω ενδοεπικοινωνίας ότι μύριζε φωτιά στο κόκπιτ και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 65ο από τους 72 γύρους, με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος του μονοθεσίου του.

Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά την προσπάθειά του μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με τη Red Bull, ενώ ο Γάλλος νεοφερμένος της Racing Bulls, Ιζάκ Χαντζάρ, πανηγύρισε έξαλλα την πρώτη του παρουσία στο βάθρο της Formula 1, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Η βαθμολογία οδηγών

Όσκαρ Πιάστρι 309 Λάντο Νόρις 275 Μαξ Φερστάπεν 205 Τζορτζ Ράσελ 184 Σαρλ Λεκλέρ 151 Λιούις Χάμιλτον 109 Κίμι Αντονέλι 64 Άλεξ Άλμπον 64 Νίκο Χούλκενμπεργκ 37 Ισάκ Χάντζαρ 37 Λανς Στρολ 32 Φερνάντο Αλόνσο 30 Εστεμπάν Όκον 28 Πιερ Γκασλί 20 Λίαμ Λόσον 20 Όλι Μπέρμαν 16 Κάρλος Σάινθ 16 Γκάμπριελ Μπορτολέτο 14 Γιούκι Τσουνόντα 12 Φράνκο Κολαπίντο 0

