Eurobasket 2025: «Δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο» - Η φάση που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρέλανε τη FIBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Εθνική Ελλάδας δημιουργούν προσδοκίες για το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Eurobasket 2025: «Δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο» - Η φάση που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρέλανε τη FIBA
Σκορ και θέαμα πρόσφερε η Ελλάδα στο ματς με τη Γεωργία.

Η Εθνική ομάδα έκανε μία πολύ καλή εμφάνιση και συνέτριψε με 94-53 την αντίπαλό της για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025 και ουσιαστικά «σφράγισε» την πρόκριση στην τελική φάση της Λετονίας (θα πρέπει να κερδίσει αργότερα η Ιταλία τη Βοσνία για να πάρει και μαθηματικά το εισιτήριο).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευστόχησε σε τρίποντο, κάτι που ενθουσίασε τη FIBA.

«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλά δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο, γιατί δεν το κάνετε;», ανέφερε η διοργανώτρια αρχή στο λογαριασμό που διατηρεί στο X.

Δείγμα των προσδοκιών που δημιουργεί η Εθνική ομάδα μπάσκετ με τις έως τώρα εμφανίσεις της.

Στο ματς με την Γεωργία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε τον τόνο από το πρώτο λεπτό.

Ο Greek Freak ηταν ζεστός με 16 πόντους, 6/7 σουτ και 6 ριμπάουντ στο πρώτο μέρος για να τελειώσει την αναμέτρηση με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 9/11 σουτ, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που γέμισε το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Ντίνος Μήτογλου με 17 πόντους και 6/7 σουτ σε 17 λεπτά.

