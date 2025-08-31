Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Εθνική… απόλαυση με Αντετοκούνμπο και Μήτογλου!

Ο «Greek Freak» κι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχαν μαζί 44 πόντους με 15/18 σουτ(!) κι οδήγησαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο 3-0.

Η Εθνική δεν έδωσε δικαιώματα και πλησίασε ακόμα περισσότερα την πρώτη θέση, ενώ αν μια εκ των Ιταλία, Κύπρος νικήσει, τότε θα εξασφαλίσει από σήμερα (31/08) και μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση.

How simple Giannis makes things look continues to shock me.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/nIadDStRpq — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Ο Αντετοκούνμπο μπήκε με… φόρα στο παιχνίδι, ο Μήτογλου ήταν αψεγάδιαστος στο πρώτο ημίχρονο (15π. με 5/5 σουτ) κι η Εθνική από τα μισά της τρίτης περιόδου είχε ήδη αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη του Γιουσούφ Νούρκιτς, την ερχόμενη Τρίτη (02/09, 15:00).

Τα πράγματα, βέβαια, έγιναν πιο απλά από τη στιγμή που ο Αλεξάντερ Τζίκιτς παρατάχθηκε δίχως τον Γκόγκα Μπιτάτζε, ενώ ο Τόκο Σενγκέλια, μολονότι βγήκε μπροστά για να παίξει, πάτησε παρκέ για μόλις 3’53’’. Από τη στιγμή, λοιπόν, που η «γαλανόλευκη» εμφανίστηκε σοβαρή, έπαιξε δυνατή άμυνα κι είχε 14/25 τρίποντα, η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (1), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11 (7ριμπ.), Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8 (5ριμπ.), Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3 (1τρ., 5ασ.), Οτσχικίτζε.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (4), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4 (6ασ.), Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1τρ., 5ριμπ.), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (1τρ., 8ριμπ.), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3).

Διαβάστε επίσης