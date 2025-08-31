Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα: Το πήρε πάνω του ο Σενγκέλια και παίζει κόντρα στην Εθνική

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα γλίτωσε την τιμωρία από τη FIBA, ωστόσο ήταν αμφίβολος για το παιχνίδι.

Ο λόγος είναι ότι ο 33χρονος φόργουρντ έχει περιορισμό λεπτών που μπορεί να παίξει από την Μπαρτσελόνα και πρόθεση ήταν να μην παίξει σήμερα (31/08). Ο συγκεκριμένος περιορισμένος έχει μπει λόγω του θέματος υγείας που τον ταλαιπώρησε, λόγω καρδιακής αρρυθμίας.

Μολονότι αρχικά υπήρξε η πληροφορία ότι θα έμενε εκτός αγώνα, τελικά ο Σενγκέλια το πήρε πάνω του και θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με την Εθνική.

Το Γεωργία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (31/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤNEWS.

