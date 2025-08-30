Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!

Η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και το απόγευμα του Σαββάτου (30/08) δίνει ένα ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Κύπρο.

Πριν από την έναρξη του, υπήρξε μια συγκλονιστική στιγμή στο κατάμεστο «Σπύρος Κυπριανός», καθώς έγινε σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου.

Τον εθνικό ύμνο έξαλλε ο Ελληνοκύπριος τραγουδιστής, Σταύρος Κωνσταντίνου με Έλληνες και Κύπριους να ενώνονται και με μια φωνή να τον… ακολουθούν σε μια συγκινητική στιγμή.

Η αναμέτρηση είναι ιστορική, καθώς Ελλάδα και Κύπρος τέθηκαν αντιμέτωποι για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα μεγάλης διοργάνωση. Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ακούγεται κοινός εθνικός ύμνος, καθώς κάτι τέτοιο είχε συμβεί και πριν από 86 χρόνια, στο πλαίσιο του τρίτου χρονικά Eurobasket.

Το μακρινό 1939, Εσθονία και Φινλανδία είχαν αναμετρηθεί και πριν το τζάμπολ είχε ακουστεί ο εθνικός ύμνος, ο οποίος τότε ήταν κοινός για τις δύο χώρες.

Δείτε το βίντεο με την ανατριχιαστική στιγμή:

