Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία 75-66: Τράβηξε... 31 ο Γιάννης και «έκαψε» τους Ιταλούς!

Η Ελλάδα μπορεί να είχε τα... θέματά της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ιταλία αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025 έκανε το χρέος της, επικρατώντας της Ιταλίας με... και έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου.

Κορυφαίος παίκτης για την ομάδα μας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους (14/20 δίποντα) και 7 ριμπάουντ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Είναι χαρακτηριστικό πως εκτός του Αντετοκούνμπο δεν υπήρξε ουδείς άλλος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Κώστα Σλούκα να έχει 9 πόντους, όσους και ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος είχε 8 πόντους.

Στα αρνητικά της βραδιάς τα νεκρά διαστήματα που έδιναν την ευκαιρία στους Ιταλούς να επιστρέψουν στο ματς, αλλά και τα 16 λάθη που είναι αριθμός... τεράστιος για τέτοιου είδους παιχνίδια.

Από πλευράς Ιταλών εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νίκολο Μέλι που είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 11 είχε ο Νιάνγκ και 10 ο Σπανιόλο. Απογοήτυεση για την ομάδα του Ποτσέκο ο Σιμόνε Φοντέκιο που τελείωσε την αναμέτρηση με μόλις 4 πόντους και 1/11 σουτ.

Η Εθνική μπήκε πολύ δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τον Γιάννη να προσπαθεί να πάρει πάνω του το επιθετικό βάρος. Ο Σλούκας οργάνωνε εξαιρετικά, αλλά οι παίκτες του Σπανούλη ήταν άστοχοι από την περίμετρο τη στιγμή που ο Μέλι είχε μπει με… φόρα. Ο παίκτης των Ιταλών σκόραρε από παντού και ήταν η αιτία που η Εθνική μας δεν μπορούσε να ανοίξει τη διαφορά. Το 8-4 έγινε 8-7, ενώ ο Παγιόλα έκανε το 10-10 με σουτ τριών πόντων.

Βρήκε το χέρι της η Εθνική και η διαφορά στους 10 πόντους

Κάπου εκεί ο Αντετοκούνμπο πήρε προσπάθειες και έδωσε προβάδισμα 15-12 στην Εθνική, με τους διεθνείς να προσπαθούν να βρουν τον δρόμο για το καλάθι των Ιταλών και έξω από το τρίποντο. Ο Κώστας Παπανικολάου… έσπασε το ρόδι και έκανε το 19-12, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος έδωσε μία ακόμα λύση για το 22-12, που ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου.

Σταθερά μπροστά η Εθνική

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Τολιόπουλο να σκοράρει και πάλι και να στέλνει τη διαφορά στους 12 πόντους, 24-12 και την Εθνική να έχει βάλει τις βάσεις για να «χτίσει» κάτι καλό. Ο Ποτσέκο είχε ξεκινήσει τα… δικά του με αποτέλεσμα να δεχτεί τεχνική ποινή και ο Σλούκας να κάνει το 25-15, αλλά οι Ιταλοί έβρισκαν συνεχώς τις λύσεις για να μην αφήσουν την Ελλάδα να ξεφύγει. Ο Ρίτσι με σουτ τριών πόντων έκανε το 30-20 και στο 15’ το σκορ ήταν στο 32-24.

Λάθος επιθετικές επιλογές, άπιαστός ο Μέλι και στο +4 η Ελλάδα

Ο Σπανούλης είχε ξεκινήσει τις αλλαγές για να μπορέσει να διατηρήσει φρέσκια την ομάδα, αλλά οι παίκτες του Ποτσέκο, με πρώτο και καλύτερο τον Μέλι, ξεκίνησαν να ροκανίζουν τη διαφορά. Ο Ιταλός ψηλός ήταν όλα τα… λεφτά για την ομάδα του (φτάνοντας τους 14 πόντους στο ημίχρονο) και ήταν ο λόγος που η Ιταλία βρέθηκε στο -4, από το -12. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι λάθος επιλογές της Εθνικής της στέρησαν το δικαίωμα να πάρει κάτι περισσότερο στην επίθεση, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με την Εθνική μπροστά στο σκορ με 36-32.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο τέλος του ημιχρόνου η Ιταλία είχε 5/21 σουτ τριών πόντων (24%) αποτέλεσμα της καλής άμυνας της Εθνικής, ενώ ο Φοντέκιο στο πρώτο εικοσάλεπτο έμεινε στο απόλυτο μηδέν. Κάτι όμως που οι παίκτες του Σπανούλη δεν κατάφεραν να το κεφαλαιοποιήσουν.

Από το +2 στο +11 με χαρακτηριστική άνεση

Η Εθνική μπήκε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Σλούκα να πετυχαίνει μεγάλο τρίποντο, αλλά και τον Γιάννη να παίρνει συνεχώς πρωτοβουλίες κατάφερε σιγά σιγά να ανεβάζει και πάλι τη διαφορά. Ο σούπερ σταρ των Μπακς έκανε το ένα κάρφωμα μετά το άλλο και με τον 22ο πόντο του έκανε το 47-41, με την Εθνική να έχει ξεκινήσει και πάλι να ελέγχει την αναμέτρηση.

Ο Σπανούλης συνέχισε τις πολλές και συνεχόμενες αλλαγές προκειμένου να δώσει ανάσες σε όλους τους παίκτες του, πέρασε στο «5» τον Θανάση Αντετοκούνμπο και οι διεθνείς κατάφεραν να κρατήσουν τη διαφορά σε διψήφιους αριθμούς. Μάλιστα στο τελευταίο λεπτό της περιόδου ο Μήτογλου έκανε το 54-44. Ο Ντόρσει με πολύ δύσκολο σουτ έστειλε και πάλι τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της και το δεκάλεπτο «έκλεισε» με 56-45.

Η «βόμβα» του Τολιόπουλου έφερε νέο ενθουσιασμό (59-47 στο 32'), με τον Φοντέκιο να φτάνει τα 0/10 σουτ, σε μια βραδιά που τίποτα δεν πήγαινε καλά για εκείνον. Ο Λαρεντζάκης ευστόχησε με τη σειρά του πίσω από τα 6,75μ. για το 64-51 (34') και λίγο αργότερα ο "Kill Bill" δοκίμασε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ (Σλούκας, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ) και τους Παπανικολάου - Γιάννη, για να «καθαρίσει» την πρεμιέρα. Ωστόσο, ο Σαλιού Νιανγκ είχε ρυθμό (11π.) και ο Σπανούλης άλλαξε το πλάνο του, επαναφέροντας τον Θανάση αντί του Ντόρσεϊ. Φυσικά, τίποτα δεν είχε... τελειώσει και το πρώτο εύστοχο σουτ του Φοντέκιο έδωσε ξανά ελπίδες στους Ιταλούς (66-60 στο 36').

Ο Γιάννης τα έβαλε με όλους και άφησε την μπάλα στο καλάθι (68-60), ο Μέλι ευστόχησε σε 1/2β. (68-61) και η μπάλα γύρισε καλά στην ελληνική επίθεση, βγάζοντας αμαρκάριστο τρίποντο για τον Θανάση. Εκείνος ήταν αποτελεσματικός, «έφτιαξε» νέο +10 για την Ελλάδα (71-61 στο 38') και αποθεώθηκε από το κοινό. Επί της ουσίας, εκεί φάνηκε να «κλειδώνει» το αποτέλεσμα, αλλά η Ιταλία με ένα γρήγορο 5-0 μείωσε ξανά (71-66, 49'' για το φινάλε). Ο Σπανούλης κάλεσε time out, ο Σλούκας «ροκάνισε» τον χρόνο και ένα ωραίο play έφερε τον Μήτογλου στην κορυφή και από εκεί μια πάρε - βάλε πάσα στον Γιάννη. Ο Αντετοκούνμπο σκόραρε (73-66) και η Ελλάδα έκανε το 1-0 (75-66 τελικό).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 8 (2), Σλούκας 9 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (14/20 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 6 (1), Μήτογλου 9 (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 8 (0/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/54 βολές, 5 φάουλ σε 15:40), Μέλι 15 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Τόμσον 3 , Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο 10 (4/10 δίποντα, 22 βολές), Νιανγκ 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Σπίσου, Ντιουφ 4, Παγιόλα 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ)