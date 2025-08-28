Eurobasket 2025, Βοσνία - Κύπρος 91-64: Την προσγείωσε... ανώμαλα ο Νούρκιτς

Η ομάδα της Κύπου θέλει να ζήσει τη χαρά της συμμετοχής στο Eurobasket και μάλιστα μέσα στο... σπίτι της, αλλά η Βοσνία είχε άγριες διαθέσεις στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Η Βοσνία ήταν το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης με τους Κύπριους και η ανωτερότητά της επιβεβαιώθηκε και στο παρκέ.

Η «παρέα» του Γιούσουφ Νούρκιτς έστειλε την απόσταση στο +21 στο ημίχρονο και στη συνέχεια παρέμεινε ψύχραιμη, όταν οι Κύπριοι επιχείρησαν να επιστρέφουν στο παιχνίδι. Έτσι, η ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ έκανε το 1-0, με το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να πηγαίνει στο 0-1.

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ποιος άλλος, ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος τελειώσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Διψήφιοι για τους νικητές ήταν και οι Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς (10π.) και Αμάρ Γκέγκιτς (10π.), με τον Κωνσταντίνο Σημιτζή να δίνει τη δική του, μεγάλη «μάχη» στην αντίπερα όχθη (22 πόντοι).

Τα Δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64

ΒΟΣΝΙΑ (Μπεκίρ): Νούρκιτς 18 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρόμπερσον 8 (1/2 δίποντα, 2/9 τρίποντα), Αλιμπέγκοβιτς 10 (2/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 8 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκέγκιτς 10 (2 τρίποντα, 6 ασίστ), Πενάβα 7, Λάζιτς 7 (1), Χρέλια 4, Βράμπατς 10 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καμένιας 9 (8 ριμπάουντ)

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 22 (3/6 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 6 ασίστ), Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 5 (1), Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ, Γιανναράς, Κυμής, Τίγκας 12 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Γουίλις 9 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ), Στυλιανού 7 (1/7 τρίποντα)