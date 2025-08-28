Eurobasket 2025, Γεωργία - Ισπανία 83-69: Ο «Μάμου» και η παρέα του ανακάτεψαν τον όμιλο της Ελλάδας

Η εντυπωσιακή Γεωργία προκάλεσε το πρώτο «σοκ» στο Eurobasket 2025, επικρατώντας 83-69 της Ισπανίας και αλλάζοντας τα δεδομένα στον όμιλο της Κύπρου.

Eurobasket 2025, Γεωργία - Ισπανία 83-69: Ο «Μάμου» και η παρέα του ανακάτεψαν τον όμιλο της Ελλάδας
EPA/GEORGI LICOVSKI
Η πρώτη μεγάλη έκπληξη του Eurobasket 2025 είναι γεγονός!

Και μάλιστα, στον όμιλο που μας ενδιαφέρει περισσότερο από οποινδήποτε άλλον, αυτόν της Εθνικής Ελλάδας.

Η ψυχωμένη Γεωργία, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, έδειξε πως είναι ικανή για μεγάλα πράγματα στη διοργάνωση, επικρατώντας σχετικά άνετα της κατόχου του τίτλου Ισπανίας με 83-69, στην Κύπρο.

Από την ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς ξεχώρισε ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε είχε 15 πόντους, 13 ο Τορνίκε Σενγκέλια, 12 ο Καμάρ Μπάλντγουιν και 11 ο Ντούντα Σανάτζε.

Από την Ισπανία των πολλών απουσιών σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, διψήφιοι ήταν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (13π. και 8ρ.), Σαντιάγο Αλντάμα (12π.) και Ντάριο Μπριθουέλα (11π.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 37-35, 57-49, 83-69

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβ ίλι 2, Μαμουκελασβίλι 19 (4/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε, Μπουργιανάτζε 7, Σερμαντίνι 4, Σανάτζε 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/6 βολές), Σενγκέλια 13 (3/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/6 βολές), Μπιτάτζε 15 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/4 βολές), Μπάλντουιν 12 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οτσχικίτζε

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο, Ντε Λαρέα 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Πραντίγια 6, Σεν-Σουπερί 4, Λόπεθ-Αροστέγι 3, Αλδάμα 12 (3/5 δίποντα, 2/10 τρίποντα), Μπριθουέλα 11 (5/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/3 βολές), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 8 (4/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιούστα 4, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 13 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πάρα 5 (1)

