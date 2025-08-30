Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα: Δύο χώρες, ένας εθνικός ύμνος και μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία!

Η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και πλέον ετοιμάζεται να δώσει ένα παιχνίδι που ξεπερνάει τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Για την ακρίβεια εντός αγωνιστικού χώρου τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, η διαφορά είναι τεράστια κι ο αγώνας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει εκτεταμένο ροτέισον και να ξεκουράσει παίκτες που θα κληθούν να βγουν μπροστά στη συνέχεια. Πρώτος και καλύτερος, φυσικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όλα αυτά, βέβαια, έρχονται σε δεύτερη μοίρα κι απασχολούν τον ομοσπονδιακό τεχνικό και τους συνεργάτες του. Ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος επίσημος των δύο ομάδων σε διεθνή διοργάνωση κι επί της ουσίας αποτελούσε διακαή πόθο των διοργανωτών από τη στιγμή που ανέλαβαν τη φιλοξενία ενός από τους ομίλους. Η παρουσία της Εθνικής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των υπόλοιπων διεθνών μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και να παρακινήσει τα παιδιά του «νησιού της Αφροδίτης».

Το «Σπύρος Κυπριανού» θα είναι φυσικά κατάμεστο, καθώς υπάρχει sold out, το γαλανόλευκο χρώμα θα κυριαρχεί στις εξέδρες κι οι στιγμές που θα εκτυλιχθούν να αναμένονται συγκλονιστικές. Η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου, όπου 8.000 κόσμου θα τον ψάλει με μια φωνή, θα προκαλέσει ρίγη συγκίνησης και θα μείνει στην ιστορία.

Το Κύπρος – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (30/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤ1.

Εκτός από τον ιστορικό αγώνα της Εθνικής, το πρόγραμμα του ομίλου της Λεμεσού περιλαμβάνει και τα παιχνίδια Ιταλία - Γεωργία (15:00 - ΕΡΤ1, Novasports Start) και Ισπανία - Βοσνία / Ερζεγοβίνη (21:30, Novasports Start).

