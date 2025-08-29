Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο

Σε μια αψυχολόγητη ενέργεια προχώρησε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Πετρούσεφ είχε μια αψιμαχία με τον Μπρίτο περίπου 6 λεπτά μετά την έναρξη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κι έριξε μπουνιά στον αντίπαλο του. Οι διαιτητές εξέτασαν το instant replay κι απέβαλαν με ντισκαλιφιέ τον παίκτη της Dubai BC.

Δείτε το βίντεο με την κίνηση του Πετρούσεφ:

Filip Petrusev has been ejected from Serbia vs Portugal.



The refs deemed this a "violent altercation", and send Petrusev packing with the game still in the 1st quarter.



(via @klikclick191174)pic.twitter.com/6DfARxPhXI — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 29, 2025

