Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
Ο Φίλιπ Πετρούσεφ έριξε μπουνιά στον Ντιόγκο Μπρίτο κι αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ στην αναμέτρηση της Σερβίας με την Πορτογαλία για το Eurobasket 2025.
Σε μια αψυχολόγητη ενέργεια προχώρησε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.
Ο Πετρούσεφ είχε μια αψιμαχία με τον Μπρίτο περίπου 6 λεπτά μετά την έναρξη, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κι έριξε μπουνιά στον αντίπαλο του. Οι διαιτητές εξέτασαν το instant replay κι απέβαλαν με ντισκαλιφιέ τον παίκτη της Dubai BC.
Δείτε το βίντεο με την κίνηση του Πετρούσεφ:
