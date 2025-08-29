Eurobasket 2025, Εσθονία – Λετονία 70-72: Ο Πορζίνγκις «υπέγραψε» το ντέρμπι της Βαλτικής

Μετά τη «βαριά» ήττα από την Τουρκία στην πρεμιέρα, οι οικοδεσπότες έψαχναν απεγνωσμένα για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα τους.

Οι γείτονες τους, όμως, τους έβαλαν δύσκολα και για 26 λεπτά έδειχναν ικανοί να σοκάρουν τους γηπεδούχους. Η Εσθονία προηγήθηκε 61-54, αλλά έμεινε δίχως πόντο για 10’40’’, με αποτέλεσμα η Λετονία να ανατρέψει την κατάσταση και να βρεθεί μπροστά με 66-61 (37’).

Σε εκείνο το σημείο οι Εσθονοί πήγαν να βγάλουν αντίδραση, αλλά ο μεγάλος «σταρ» των Λετονών, Κρίσταπς Πορζίνγκις και σημειώνοντας καθοριστικούς πόντους «υπέγραψε» την πρώτη νίκη της ομάδας του.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ράνουλα): Ντρελ 3 (1), Ραιέστε 7 (1), Τρέιερ 2, Τας 12, Βένε 7 (2), Χέρμετ 3 (1), Γιοέσαρ 5 (1τρ., 6ριμπ.), Ρίισμαα, Κόνοντσουκ 13 (2), Κουλαμάε 9 (5ριμπ., 8ασ.)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγιερις, Πορζίνγκις 26 (5ριμπ., 6λ.), Ντάβις Μπέρτανς 6 (10ριμπ.), Νταϊρίς Μπέρτανς 2, Σμιτς 7, Λόμαζς 9, Γκραζούλις 7 (1), Κούρουκς, Ζάγκαρς 8 (2), Ζόρικς 6 (2).

