Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν

Ο Αλπερέν Σενγκούν έχασε το τριπλ νταμπλ για μια ασίστ, αλλά με την εμφάνιση του χάρισε στην Τουρκία μια άνετη επικράτηση (92-78) επί της Τσεχίας, κάνοντας το «2 στα 2» στον όμιλο της Ρίγας στο Eurobasket 2025.

Newsbomb

Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν
FIBA
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την επιβλητική πρεμιέρα κόντρα στη Λετονία, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ανώτερη και στον δεύτερο αγώνα της.

Οι Τούρκοι είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σενγκούν, ο οποίος έφτασε μια… ανάσα από το να γίνει ο πέμπτος παίκτης που κάνει τριπλ νταμπλ σε αγώνα του Eurobasket.

Ο σέντερ των Ρόκετς μέτρησε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 τάπες, ενώ άξιος συμπαραστάτη του ήταν ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Τσεντί Οσμάν, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους με 6/11 σουτ και 7/10 βολές.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78.
ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 5 (1), Χαζέρ 4, Σανλί 2, Όσμαν 21 (2), Κορκμάζ 7 (1), Σενγκούν 23 (12ριμπ., 9ασ.), Οσμάνι 16 (2), Μπόνα 6, Γιλμάζ, Σιπαχί 6 (1τρ., 7ασ.), Γιουρτσέβεν 2 (5ριμπ.).
ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3), Χρούμπαν 7, Πετέρκα 23 (5τρ.), Μπόχατσικ 8 (2), Σενιάλ 9 (3τρ., 7ασ.), Κρίβανεκ 4 (1), Κρέιτσι 3, Κριζ 4, Μπάλιντ, Σβόμποντα, Κίζλινκ 9.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:06BOMBER

Η Τουρκία εργαλειοποιεί τα «ήρεμα νερά» για τη νέο-οθωμανική της επέλαση σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρπαγή 3χρονου Βρετανού από δημοφιλές θέρετρο - Φόβοι ότι μεταφέρθηκε στη Ρωσία

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων με ομολόγους του στον «Συνασπισμό των Προθύμων»

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η άγνωστη υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα στον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού και η τήρησή της στο... γήπεδο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ανακτήθηκε η σορός του ομήρου Ilan Weiss - Κοινή επιχείρηση των IDF και της Σιν Μπετ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός κηρύσσει την πόλη της Γάζας ως «ζώνη μάχης»

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση των ειδικών: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες - Τις βάζετε σε κίνδυνο»

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους ποδοσφαιριστές κι... έγινε χαμός – Βίντεο από τα αποδυτήρια!

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουρίστας έδωσε μπύρα σε ελέφαντα - Οργή και έρευνες από τις τοπικές αρχές - Δείτε το βίντεο

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο συμβάν στη Νέα Αλικαρνασσό: Μεθυσμένος τουρίστας ξυκολόπησε κοπέλα χωρίς λόγο

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναλυτικά οι εισηγήσεις - Τα νέα μέτρα, τι αλλάζει

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τέλος τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Σοκάρει η μητέρα της 26χρονης από το ατύχημα με την Porsche - «Σαν να ήθελε να σκοτώσει τα παιδιά η οδηγός»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

16:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Έστησαν πάρτι οι Γερμανοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρπαγή 3χρονου Βρετανού από δημοφιλές θέρετρο - Φόβοι ότι μεταφέρθηκε στη Ρωσία

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Λένα: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαθύτατο πένθος μας»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

15:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ