Eurobasket 2025, Βέλγιο - Γαλλία 64-92: Γαλλικός... περίπατος και γαλλικός πλουραλισμός
Με πέντε παίκτες να έχουν πάνω από 10 πόντους η Γαλλία δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στο Βέλγιο, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον όμιλο του Κατοβίτσε στο Eurobasket 2025.
Χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα η Γαλλία επικράτησε άνετα των Βέλγων επιβεβαιώνοντας πλήρως τον όρο του φαβορί.
Πήγε τη διαφορά μέχρι το +27 στην τρίτη περίοδο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, με τις δύο ομάδες να σκέφτονται από πολύ νωρίς τη συνέχεια στο τουρνουά.
Στην επόμενη αγωνιστική (2η) του Δ' ομίλου η Γαλλία παίζει κόντρα στη Σλοβενία (30/8, 18:00), ενώ το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Ισλανδία (30/8, 15:00).
Οι Γάλλοι βρέθηκαν στην ευχάριστη θέση να έχουν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Οκόμπο και Κουλιμπαλί είχαν από 12 πόντους, με τον δεύτερο να "κατεβάζει" και 7 ριμπάουντ, 11 προσέθεσε ο Γιαμπουσέλε, ενώ από 10 πόντους σκόραραν οι Χίφι και Ρισασέ.
Από πλευράς ηττημένων ο Χανς Βανβίν έβαλε 13 πόντους και ο Ισμαέλ Μπάκο 11 πόντους.
Τα Δεκάλεπτα: 10-18, 27-43, 49-70, 64-92
Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης