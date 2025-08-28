Eurobasket 2025, Ισραήλ – Ισλανδία 83-71: Θετικό ξεκίνημα με δίδυμο «φωτιά» Σόρκιν, Αβντίγια

Οι δύο παίκτες πέτυχαν τους 51 από τους 83 πόντους της ομάδας τους.

Οι Ισραηλινοί πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο, «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +17 (56-39) κι απλοποίησαν την υπόθεση νίκη, μπαίνοντας στην τελική ευθεία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 36-32, 60-52, 83-71

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάχμι): Κάρινγκτον 2, Σέγκεβ 2, Αβντίγια 20 (9ριμπ.), Σόρκιν 31 (4τρ., 5ριμπ.), Τίμορ 3 (1), Μάνταρ 7 (1τρ., 6ασ.), Μένκο 4 (1), Λέβι, Γκινάτ 7 (6ριμπ., 6ασ.), Ζούσμαν 6, Παλατίν 1.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον, Χένινγκσον 9 (1), Γκούντμουντσον 8, Φρίντρικσον 17 (1), Άτλασον, Γιόνσον, Πάλσον 7 (2), Χέρμανσον 4, Γκούναρσον 5 (1), Χλίνασον 13 (14ριμπ.), Θράσταρσον 8 (6ριμπ.), Μπγιόρνσον.

