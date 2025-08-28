Eurobasket 2025: Πρεμιέρα για την Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με συγκρατημένη αισιοδοξία η Εθνική ομάδα μπάσκετ αρχίζει την προσπάθειά της για επιστροφή στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2009 (χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας).

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε (28/8, 21:30) την Ιταλία, για τον 3ο όμιλο, οι αγώνες του οποίου διεξάγονται στη Λεμεσό, στο 42ο Eurobasket στην Ιστορία, αυτό του 2025.

Το σίγουρο είναι πως οι Έλληνες διεθνείς θα αισθάνονται σαν να παίζουν στο «σπίτι» τους στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, ενώ είναι δεδομένη η θερμή υποστήριξη της οποίας θα τυγχάνει η «επίσημη αγαπημένη» από τους Κύπριους φιλάθλους στα πέντε ματς που θα δώσει στον 3ο όμιλο.

Στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη, δεν είναι άλλος από το να χαρίσουν στην Ελλάδα ένα έκτο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ, μετά τα δύο χρυσά (1987, 2005), το ένα ασημένιο (1989) και τα δύο χάλκινα (1949, 2009). Αυτή είναι η 29η συμμετοχή της εθνικής σε Ευρωμπάσκετ στην Ιστορία. Πρώτη σε συμμετοχές είναι η Γαλλία με 40, δεύτερη η Ιταλία με 39, 3η η Ισπανία με 33 και 4η η Ελλάδα με 29.

Έναν χρόνο πριν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού (2024), η εθνική ανδρών της Ελλάδας στην πρώτη διοργάνωση υπό την τεχνική καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη κατέλαβε την 8η θέση. Το 2023, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες, η 15η θέση ήταν η χειρότερη στην ιστορία της, ενώ στο Ευρωμπάσκετ του 2022 τερμάτισε στην 5η θέση.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022, Ισπανία, απόλαυσε την κορυφή, για τρία χρόνια και από την Τετάρτη (27/8), 24 ομάδες συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Ελλάδας θα διεκδικήσουν τον τίτλο της νέας «βασίλισσας» της Ευρώπης, σε μία εποχή που το μπάσκετ είναι πιο γρήγορο και θεαματικό από ποτέ.

Πιο γρήγορη και θεαματική από ποτέ είναι και η «επίσημη αγαπημένη», χάρη στην παρουσία του σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο! Είκοσι χρόνια μετά το δεύτερο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ στην Ιστορία της (σ.σ. 2005 Βελιγράδι) και με Ομοσπονδιακό τεχνικό τον Βασίλη Σπανούλη, η εθνική... στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2025... κρυφοκοιτάζει το βάθρο!

Mε τελευταία άνοδό της σε αυτό, το 2009 στην Πολωνία, πριν από 16 χρόνια δηλαδή, όταν με Ομοσπονδιακό τεχνικό τον Γιόνας Καζλάουσκας είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ.

Πρώτος στόχος της εθνικής είναι να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται στην πρώτη τετράδα του 3ου ομίλου, στη Λεμεσό και στο «Σπύρος Κυπριανού», όπου αντιμετωπίζει κατά σειρά τις Ιταλία (28/8, 21:30), Κύπρο (30/8, 18:15), Γεωργία (31/8, 15:00), Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30).

Και εν συνεχεία να μεταβεί στη Ρίγα και στη Χiaοmi Arena, όπου διεξάγεται η τελική φάση και να μη χάσει ούτε ένα νοκ άουτ παιχνίδι, δηλαδή από τη φάση των «16» έως τον τελικό της 14ης Σεπτεμβρίου! Η Εθνική, στον νοκ άουτ χιαστί αγώνα της φάσης των «16» διασταυρώνεται με τον 4ο όμιλο, δηλαδή αυτόν της Γαλλίας και της Σλοβενίας.

