Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε στη Ρίγα επί της οικοδέσποινας Λετονίας (93-73), έχοντας σε εκπληκτική μέρα τον άσο του Παναθηναϊκού, Τζέντι Όσμαν.

Newsbomb

Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν
EPA/TOMS KALNINS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδανική πρεμιέρα για την Τουρκία στον 1ο όμιλο του Eurobasket 2025.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 93-73 την «οικοδέσποινα» Λετονία στη Ρίγα, έχοντας τον έλεγχο και το προβάδισμα από το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Με 20 πόντους και 4/7 τρίποντα (3/3 στην τρίτη περίοδο), ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τζέντι Όσμαν, οδήγησε την επίθεση της ομάδας του, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Σέιν Λάρκιν (15π.), Κεναν Σιπάχι (19π., 5/5τρ.) και Αλπερέν Σενγκούν (16π., 8ρ.).

Από τη Λετονία, πάλεψε ο Ρίχαρντ Λόμαζς με 16 πόντους, ενώ από 10 σημείωσαν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Ρόλαντ Σμιτς, ενώ 11 πρόσθεσε ο Αρτούρ Ζάγκαρς.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις, Πορζίνγκις 10, Νταβίς Μπερτάνς 6 (1), Ντάιρις Μπερτάνς 6 (2), Σμιτς 10 (2), Λομαζς 16 (3), Γκρατσούλις 7, Στέινμπεργκς, Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 11 (3), Ζόρικς 4 (1).

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 15 (3), Χάζερ 8 (2), Όσμαν 20 (4), Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 16, Οσμανί 4, Μπόνα 4, Γιλμάζ, Σιπάχι 19 (5), Γιούρτσεβεν 2.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

20:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ατσάλινος Θόλος»: Ο Ερντογάν εγκαινίασε συστήματα αεράμυνας και εγκαταστάσεις αμυντικής βιομηχανίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί – Η εγκατάσταση ξεκινά άμεσα

19:57ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο Καραλής, πέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Βίντεο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Η ΕΕ διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει γεωπολιτικά ασήμαντη

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος για κλοπές και βία κατά αστυνομικών

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

19:11LIFESTYLE

Σπύρος Μαρτίκας: Στην Πάρο με εντυπωσιακή συνοδό

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Σπίρτα και 6 αναπτήρες βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του πυρομανούς – Αντιμέτωπος με κακούργημα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένος επί 50 χρόνια καρχαρίας εντοπίστηκε στις ακτές της Νέας Γουινέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρό 9χρονο κορίτσι σε τροχαίο - Σοβαρά τραυματίες η μητέρα και η αδερφή της

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της οικογένειας Όβιτζ: Από το τσίρκο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία με λεωφορείο στην Καμπούλ - Τουλάχιστον 25 νεκροί και 27 τραυματίες

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε διυλιστήρια πετρελαίου στη Ρωσία - Δεκάδες Ρώσοι δεν μπορούν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Σήφης Αναστασάκης - Συγκινεί ο αδελφός του 15 χρόνια μετά τον θάνατό του: «Έβλεπε τα Mirage πάνω από τον Κούλε και αποφάσισε να γίνει πιλότος»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ