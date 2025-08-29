Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Έστησαν πάρτι οι Γερμανοί

Ο Γερμανός σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της "μάνσαφτ"

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 η Γερμανία η οποία επικράτησε της Σουηδίας 105-83.

Οι Γερμανοί κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο της αναμέτρησης με το... καλημέρα και να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν στη νίκη με χαρακτηριστική άνεση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σρούντερ ο οποίος έκανε τα πάντα έχοντας στο ενεργητικό του 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Μάοντο Λο είχε 13 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Ντάνιελ Τάις είχε 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων ο Πάντζαρ είχε 18 πόντους.

Τα Δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

