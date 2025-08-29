Eurobasket 2025: Κόντρα στη Σουηδία η Γερμανία, απέναντι στην Πορτογαλία η Σερβία – Το πρόγραμμα
Εκκίνηση στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η αυλαία της 3ης ημέρας του Eurobasket 2025 ανοίγει το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) όπου η Γερμανία θα παίξει κόντρα στη Σουηδία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου, ενώ για το ίδιο γκρουπ, η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο και η Φινλανδία τη Μεγάλη Βρετανία.
Για τον Α’ όμιλο, το πιο σημαντικό ματς είναι αυτό της Πορτογαλίας με την Σερβία, με το οποίο θα πέσει η αυλαία της ημέρας. Ακόμα, η Τουρκία θα παίξει απέναντι στην Τσεχία, ενώ η Εσθονία θα κοντραριστεί με τη Λετονία.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της ημέρας:
- 13:30 Γερμανία-Σουηδία (Novasports 4HD)
- 14:45 Τουρκία-Τσεχία (Novasports Start)
- 16:30 Λιθουανία-Μαυροβούνιο (Novasports 4HD, ΕΡΤ1)
- 18:00 Εσθονία-Λετονία (Novasports Start)
- 20:30 Φινλανδία-Μεγάλη Βρετανία (Novasports 4HD)
- 21:15 Πορτογαλία-Σερβία (Novasports Start)
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεραπετρίτης σε Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν»
09:02 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
US Open: Έχασε μεγάλη ευκαιρία και αποκλείστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς
07:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 120 μεταναστών
07:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα
23:14 ∙ WHAT THE FACT