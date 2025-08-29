Eurobasket 2025, Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67: Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις το έκαναν εύκολο!

Οι δύο παίκτες πέτυχαν μαζί 40 πόντους και μετέτρεψαν τον αγώνα σε… περίπατο για την ομάδα τους.

Ο γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου έκανε νταμπλ νταμπλ με 21 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο σέντερ των Νάγκετς μέτρησε 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Οι Λιθουανοί πήραν διψήφια διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο (26-15) και δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του αγώνα, παρά τη νέα καλή εμφάνιση του Νίκολα Βούτσεβιτς (20π., 10ριμπ.)

Η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάτις αντιμετωπίζει τη Γερμανία, το μεσημέρι του Σαββάτου (30/08, 13:30), σε ένα ματς που θα κριθεί κι η πρωτιά του ομίλου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 10 (6ριμπ.), Νορμάντας 6, Βελίτσκα 10 (2τρ., 5ασ.), Ραντζεβίτσιους 1, Σεντεκέρσκις 7 (1τρ., 5ριμπ.), Τουμπέλις 2, Γιοκουμπάιτις 21 (2τρ., 12ασ.), Μπιρούτις 7, Βαλαντσιούνας 19 (3τρ., 5ριμπ.), Γκιεντράιτις 5 (1), Σαγκριούνας 4, Σιρβίντις 2.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 4 (6ασ., 6λ.), Μιχαΐλοβιτς 7 (1), Βούτσεβιτς 20 (1τρ., 10ριμπ.), Σλάβκοβιτς 4, Χαντζιμπέγκοβιτς 1, Σιμόνοβιτς 10 (7ριμπ.), Γιοβάνοβιτς 13 (1τρ., 5ριμπ.), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 8.

