Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!

Ο Μάρκανεν πραγματοποίησε μια… διαστημική εμφάνιση και στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε τους μισούς πόντους της ομάδας του, ήτοι τους 29 από τους 58!

Συνολικά, ο παίκτης των Γιούτα Τζαζ χρειάστηκε να βρεθεί στο παρκέ για μόλις 23’13’’ για να σκοράρει 43 πόντους με 13/22 σουτ και 10/11 βολές.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σάσου Σάλιν, ο οποίος στα 34 του παραμένει ένας εξαιρετικός σουτέρ. Τελείωσε τον αγώνα, έχοντας 21 πόντους με 7/9 τρίποντα!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σάλιν 21 (7τρ., 5ριμπ., 5ασ.), Ν’Καμούα 13 (1τρ., 7ριμπ.), Γιάντουνεν 3 (1), Βάλτονεν 6, Μάντσεν 1 (6ριμπ., 5ασ.), Μάχουνι 5 (1), Μάρκανεν 43 (7), Μουούρινεν 6, Γκούσταβσον 4, Σέπαλα 2 (5ασ.).

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χίμπερτ 5 (1), Ανταμού 3 (1), Νέλσον 13 (2), Φίλιπ 10, Μπέλο 4, Γέμποα 10 (2τρ., 8ριμπ.), Χέσον 12 (2), Γουίτλ 8, Άκιν 3 (6ριμπ.), Γουίλαν 3 (1).

Διαβάστε επίσης