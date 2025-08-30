Κύπρος – Ελλάδας: Εκτός αποστολής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τον δεύτερο αγώνα του Eurobasket 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο, για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
Η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και και πλέον ετοιμάζεται να δώσει ένα ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Κύπρο.

Με δεδομένη τη διαφορά δυναμικότητας, η αναμέτρηση είναι μια καλή ευκαιρία για τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει εκτεταμένο ροτέισον και να ξεκουράσει τον μεγάλο «σταρ» της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» έμεινε εκτός αποστολής, καθώς σε λιγότερο από 20 ώρες, η Εθνική θα δώσει ένα κομβικό ματς κόντρα στη Γεωργία (31/08, 15:00).

Η σύνθεση της Εθνικής για τον αγώνα με την Κύπρο: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο.

