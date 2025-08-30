Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπρος - Ελλάδα, το Βόλος - Ολυμπιακός και όλη τη δράση

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (30/08).

Newsbomb

Ελλάδα
Ιστορικό ματς για την εθνική κόντρα στην Κύπρο
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (30/08):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:30

ΑΝΤ1+

Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 3

Μηχανοκίνητα

13:00

ΕΡΤ2

Ιταλία – Γερμανία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

3η αγωνιστική

13:30

Novasports 5HD

Λιθουανία – Γερμανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

13:30

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS9 Carmen del Parana 1

14:30

Novasports Premier League

Τσέλσι – Φούλαμ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Μίντλεσμπρο - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:35

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS10 Artigas 1

14:45

Novasports 4HD

Τσεχία – Εσθονία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Ιταλία – Γεωργία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports 6HD

Ισλανδία – Βέλγιο

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:00

ΑΝΤ1+

Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying

Μηχανοκίνητα

16:15

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS11 Cantera 1

16:30

Novasports Extra 4

Χόφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 3

Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 2

Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

Novasports 3HD

Λειψία – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

ΕΡΤ2Πολωνία – Βέλγιο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Extra 1

Γουλβς – Έβερτον

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

17:00

Novasports News

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Τότεναμ – Μπόρνμουθ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Μίλγουολ – Ρέξαμ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

18:00

Eurosport 2

US Open

Τένις

18:00

Eurosport 1

US Open

Τένις

18:00

Novasports 6HD

Γαλλία – Σλοβενία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:00

Novasports 4HD

Λετονία – Σερβία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:00

Novasports 1HD

Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός

18:15

Novasports Start, ΕΡΤ1

Κύπρος – Ελλάδα

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Λιντς – Νιούκαστλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 2HD

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπολόνια – Κόμο

Serie A 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάρμα – Αταλάντα

Serie A 2025-26

20:00

Novasports Extra 1

Οβιέδο - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

20:30

Novasports Extra 3

Τζιρόνα – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

20:30

Novasports 5HD

Μαυροβούνιο – Φινλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:00

Novasports Extra 2

PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ

Eredivisie 2025/26

21:00

Novasports Prime

Άρης – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Οκχντούντ - Αλ Ίτιχαντ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

ΑΕΛ - Κηφισιά

21:05

COSMOTE SPORT 1 HD

PostGame Show

Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός

21:15

Novasports 4HD

Τουρκία – Πορτογαλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports Start

Ισπανία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 6HD

Πολωνία – Ισραήλ

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

21:30

Novasports Extra 4

Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 4 HD

Πίζα – Ρόμα

Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Νάπολι – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

22:30

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:30

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

23:30

ΕΡΤ1

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς - Ουάσινγκτον Μίστικς

WNBA Regular Season 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Κρίνονται όλα αυτή την εβδομάδα για την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη - Το τρίτο πρόσωπο στο θρίλερ της Αμαλιάδας

08:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπρος - Ελλάδα, το Βόλος - Ολυμπιακός και όλη τη δράση

08:19LIFESTYLE

Οι Ιταλίδες επιλέγουν Μύκονο και «μαγνητίζουν» τα βλέμματα στις παραλίες

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής

08:06TRAVEL

Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ελλάδας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε από τον Παναμά - Συναγερμός στη Βενεζουέλα

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

07:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κρίσιμο κενό ασφαλείας σε WhatsApp και Apple – Σε κίνδυνο τα μηνύματα εκατομμυρίων χρηστών

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσιγκτον: Επαφές αξιωματούχων Κίνας και ΗΠΑ για το εμπόριο

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου

07:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα: Δύο χώρες, ένας εθνικός ύμνος και μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία!

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο Περιφέρειας - Τρείς νεκροί και τέσσερις τραυματίες

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη από παράσυρση - Αγωνία για την 8χρονη εγγονή της

07:10LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Παίζει τους «βασιλιάδες» με τον 10χρονο γιο της

07:00LIFESTYLE

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια σε οπωροπωλεία και κρεοπωλεία της γειτονιάς

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διέσωσαν 85χρονο που έπεσε στο Θερμαϊκό

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες αφυδατωμένοι γύπες διασώθηκαν στην Κρήτη - Θύματα του θερμού και άνυδρου καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε από τον Παναμά - Συναγερμός στη Βενεζουέλα

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

08:19LIFESTYLE

Οι Ιταλίδες επιλέγουν Μύκονο και «μαγνητίζουν» τα βλέμματα στις παραλίες

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

07:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα: Δύο χώρες, ένας εθνικός ύμνος και μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία!

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ