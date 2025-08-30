Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπρος - Ελλάδα, το Βόλος - Ολυμπιακός και όλη τη δράση
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (30/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (30/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:30
ΑΝΤ1+
Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 3
Μηχανοκίνητα
13:00
ΕΡΤ2
Ιταλία – Γερμανία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
3η αγωνιστική
13:30
Novasports 5HD
Λιθουανία – Γερμανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
13:30
COSMOTE SPORT 5 HD
WRC 2025
Παραγουάη, SS9 Carmen del Parana 1
14:30
Novasports Premier League
Τσέλσι – Φούλαμ
Premier League 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Μίντλεσμπρο - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:35
COSMOTE SPORT 5 HD
WRC 2025
Παραγουάη, SS10 Artigas 1
14:45
Novasports 4HD
Τσεχία – Εσθονία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Ιταλία – Γεωργία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00
Novasports 6HD
Ισλανδία – Βέλγιο
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:00
ΑΝΤ1+
Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying
Μηχανοκίνητα
16:15
COSMOTE SPORT 5 HD
WRC 2025
Παραγουάη, SS11 Cantera 1
16:30
Novasports Extra 4
Χόφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 3
Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Extra 2
Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 5HD
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
Novasports 3HD
Λειψία – Χάιντενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
16:30
ΕΡΤ2Πολωνία – Βέλγιο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Extra 1
Γουλβς – Έβερτον
Premier League 2025/26
17:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
17:00
Novasports News
Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 2HD
Τότεναμ – Μπόρνμουθ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Μίλγουολ – Ρέξαμ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
18:00
Eurosport 2
US Open
Τένις
18:00
Eurosport 1
US Open
Τένις
18:00
Novasports 6HD
Γαλλία – Σλοβενία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:00
Novasports 4HD
Λετονία – Σερβία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:00
Novasports 1HD
Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame Show
Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός
18:15
Novasports Start, ΕΡΤ1
Κύπρος – Ελλάδα
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
19:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Λιντς – Νιούκαστλ
Premier League 2025/26
19:30
Novasports 3HD
Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 2HD
Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπολόνια – Κόμο
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Πάρμα – Αταλάντα
Serie A 2025-26
20:00
Novasports Extra 1
Οβιέδο - Ρεάλ Σοσιεδάδ
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:15
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
20:30
Novasports Extra 3
Τζιρόνα – Σεβίλλη
La Liga EA Sports 2025/26
20:30
Novasports 5HD
Μαυροβούνιο – Φινλανδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:00
Novasports Extra 2
PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ
Eredivisie 2025/26
21:00
Novasports Prime
Άρης – Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Οκχντούντ - Αλ Ίτιχαντ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 2 HD
PreGame Show
ΑΕΛ - Κηφισιά
21:05
COSMOTE SPORT 1 HD
PostGame Show
Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός
21:15
Novasports 4HD
Τουρκία – Πορτογαλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports Start
Ισπανία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports 6HD
Πολωνία – Ισραήλ
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
COSMOTE SPORT 2 HD
ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά
Stoiximan Super League 2025-26
21:30
Novasports Extra 4
Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 4 HD
Πίζα – Ρόμα
Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Νάπολι – Κάλιαρι
Serie A 2025-26
22:30
Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πόρτο
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:30
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
23:30
ΕΡΤ1
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
Μπάσκετ
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
03:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς - Ουάσινγκτον Μίστικς
WNBA Regular Season 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ