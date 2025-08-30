Eurobasket 2025, Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ατζούρι έμειναν όρθιοι και πήραν την πρώτη νίκη τους

Οι Γεωργιανοί έβαλαν δύσκολα στους παίκτες του Τζανμάρκο Ποτσέκο, οι οποίοι κατάφεραν στο τέλος να χαμογελάσουν στο τέλος.

Οι Ιταλοί, μετά την ήττα από την Εθνική μας, πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη κι ανέβηκαν στο 1-1, ρεκόρ που έχουν πλέον κι οι αντίπαλοι τους.

Άσχημη εντύπωση προκάλεσαν οι αντιδράσεις των Γεωργιανών προς το τέλος του αγώνα, με τον Γκόγκα Μπιτάτζε να κάνει χειρονομίες χρηματισμού προς τους διαιτητές, ενώ ο Τόρνικε Σενγκέλια αποβλήθηκε μέσα σε λίγες φάσεις με δύο τεχνικές ποινές κι αποχώρησε με βρισιές.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62.

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι, Μέλι 8 (2τρ., 8ριμπ.), Φοντέκιο 14 (6λ.), Τόμσον 6, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 5 (1), Νιάνγκ 15 (2), Σπίσου 3 (1), Ντιουφ 13 (5ριμπ.), Ακέλε, Παγιόλα 6 (5ασ., 5κλ.).

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 3, Μαμουκελασβίλι 13 (5ριμπ.), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 7, Σερμαντίνι, Σανάτζε 8 (1), Σενγκέλια (5ασ.), Μπιτάτζε 22, Μπάλντουιν 9 (1), Οτσχικίτζε.

