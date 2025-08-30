Η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και πλέον ετοιμάζεται να δώσει ένα παιχνίδι που ξεπερνάει τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Για την ακρίβεια εντός αγωνιστικού χώρου τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, η διαφορά είναι τεράστια κι ο αγώνας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει εκτεταμένο ροτέισον και να ξεκουράσει παίκτες που θα κληθούν να βγουν μπροστά στη συνέχεια. Πρώτος και καλύτερος, φυσικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όλα αυτά, βέβαια, έρχονται σε δεύτερη μοίρα κι απασχολούν τον ομοσπονδιακό τεχνικό και τους συνεργάτες του. Ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος επίσημος των δύο ομάδων σε διεθνή διοργάνωση κι επί της ουσίας αποτελούσε διακαή πόθο των διοργανωτών από τη στιγμή που ανέλαβαν τη φιλοξενία ενός από τους ομίλους.

Η παρουσία της Εθνικής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των υπόλοιπων διεθνών μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και να παρακινήσει τα παιδιά του «νησιού της Αφροδίτης».

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Κύπρος - Ελλάδα

