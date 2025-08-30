Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα 69-96: Με… σβηστές μηχανές στο ιστορικό ματς της Λεμεσού

Κύπρος κι Ελλάδα τέθηκαν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία σε επίσημο ματς μεγάλης διοργάνωσης, κάτι που έκανε τον αγώνα ξεχωριστό!

Η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου προκάλεσε ανατριχίλα κι ήταν το highlight του αγώνα, στον οποίο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη πήραν, όπως αναμενόταν, τη νίκη.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει εκτός αποστολής, οι υπόλοιποι διεθνείς έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να κάνουν το «2 στα 2» στον όμιλο της Λεμεσού.

Η παρουσία του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ στον πρώτο επίσημο αγώνα του σε μεγάλη διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς ο νεαρός φόργουορντ μέτρησε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και μία τάπα σε 26’38’’. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν μαζί με τους Μήτογλου, Ντόρσεϊ και Λαρεντζάκη οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, όπου η «γαλανόλευκη» δεν ενθουσίασε, αλλά ούτε κι απειλήθηκε.

Σε λιγότερο από 24 ώρες, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη σαφώς ανώτερη και πιο σκληρή (στα όρια του αντιαθλητικού) Γεωργία, σε ένα κομβικό ματς, όσον αφορά στην πρωτιά του ομίλου. Το θετικό, βέβαια, είναι ότι θα είναι ξεκούραστος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τους Μαμουκελασβίλι – Μπιτάτζε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96

ΚΥΠΡΟΣ (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 16 (4τρ., 5ριμπ.), Πασσιαλής 2, Μιχαήλ 3 (1), Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου 2, Γιουνγκ 7 (1), Γιανναράς, Κουμής 2, Τίγκας 12 (2), Γουίλις 15 (8ριμπ.), Στυλιανού 7 (1).

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 18 (4), Λαρεντζάκης 14 (3), Τολιόπουλος 7 (1), Σλούκας 2, Καλαϊτζάκης 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 7 (5ασ.), Σαμοντούροβ 12 (2τρ., 8ριμπ.), Κ. Αντετοκούνμπο 2 (6ριμπ.), Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 18 (1)